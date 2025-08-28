Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, возглавляющие "коалицию желающих" для поддержки Украины, отреагировали на ночную массированную атаку рф на Украину. Стармер подчеркнул, что "путин убивает детей и мирных жителей, саботируя надежды на мир, и это кровопролитие должно закончиться". Макрон охарактеризовал атаку как "российское представление о мире", назвав ее "террором и варварством", пишет УНН.

Мои мысли со всеми, кто пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, повредивших здание Британского Совета. Путин убивает детей и мирных жителей, саботируя надежды на мир. Это кровопролитие должно закончиться - подчеркнул премьер-министр Великобритании Кир Стармер в X.

629 ракет и беспилотников за одну ночь над Украиной: это российское представление о мире. Террор и варварство. Более десятка погибших, включая детей. Жилые районы и гражданская инфраструктура подверглись преднамеренным атакам. Повреждены офисы Представительства Европейского Союза и Британского Совета. Франция самым решительным образом осуждает эти бессмысленные и жестокие атаки. Полная поддержка украинского народа и глубочайшие соболезнования всем скорбящим семьям - подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон в X.

Напомним

Российская атака на Киев унесла жизни 15 человек, среди которых 4 ребенка. 10 детей получили ранения, поисково-спасательная операция продолжается.