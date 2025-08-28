«ЕС не будет запуган»: в Евросоюзе подтвердили повреждение представительства в Киеве из-за атаки РФ, но сотрудники в безопасности

В Европейском Союзе подтвердили, что в результате массированной атаки РФ на Киев ночью повреждено представительство ЕС в Киеве, но заявили, что сотрудники в безопасности, о чем сообщили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в X в четверг, подчеркнув, что "ЕС не будет запуган", пишет УНН.

Детали

"Еще одна ночь непрерывных бомбардировок России поразила гражданскую инфраструктуру и унесла жизни невинных людей. Она также поразила наше представительство ЕС в Киеве. Сотрудники нашего представительства в безопасности", - указала глава Еврокомиссии.

"Россия должна немедленно прекратить свои неизбирательные атаки на гражданскую инфраструктуру и присоединиться к переговорам по справедливому и прочному миру", - подчеркнула фон дер Ляйен.

К ее словам присоединился глава Евросовета: "Ужаснулся еще одной ночью смертельных российских ракетных атак на Украину". "Мои мысли с украинскими жертвами, а также с сотрудниками представительства ЕС, здание которого было повреждено в результате этого преднамеренного российского удара", - подчеркнул Кошта.

"ЕС не будет запуган. Агрессия России лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину и ее народ", - подчеркнул президент Евросовета.

Миссия ЕС получила повреждения во время ночной атаки рф на Киев - Сибига

На сообщение Кошты отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

"По состоянию на сейчас известно уже о 14 погибших людях в результате российской атаки. Среди них трое детей. Ужасное и сознательное убийство гражданских. Россияне не выбирают окончание войны – только новые удары. За эту ночь в Киеве повреждены десятки зданий: жилые дома, офисные центры, гражданские предприятия. Среди них также здание, в котором расположено представительство Евросоюза", - отметил Зеленский в X.

Президент подчеркнул: "Очень важно сейчас, чтобы все в мире реагировали принципиально. Россия должна прекратить эту войну, которую сама начала и продолжает. За отказ от прекращения огня и постоянные российские попытки уклониться от переговоров нужны новые сильные санкции. Только это может сработать. Россияне понимают только силу и давление. За каждый удар Москва должна чувствовать последствия".

Российская атака в Киеве унесла жизни уже 14 человек