«ЕС не будет запуган»: в Евросоюзе подтвердили повреждение представительства в Киеве из-за атаки РФ, но сотрудники в безопасности

Эксклюзив
07:27 • 11400 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 21670 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 30332 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 64172 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 44924 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 64305 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 163553 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 88535 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 53981 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 66808 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР
27 августа, 23:52 • 25975 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения
28 августа, 00:34 • 42143 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известно
28 августа, 01:25 • 34502 просмотра
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали
03:16 • 17577 просмотра
Ночная атака РФ на Киев унесла жизни 10 человек, пострадавших уже 48 – КГВА
06:40 • 15190 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
27 августа, 15:18 • 86712 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет
27 августа, 15:01 • 88497 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:47 • 163556 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 07:35 • 153603 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 100974 просмотра
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 100974 просмотра
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умеров
Украина
Государственная граница Украины
Винницкая область
Одесса
Соединённые Штаты
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52 • 61505 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36 • 94765 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48 • 98131 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12 • 95423 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
27 августа, 08:14 • 128648 просмотра
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Х-101
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ

«ЕС не будет запуган»: в Евросоюзе подтвердили повреждение представительства в Киеве из-за атаки РФ, но сотрудники в безопасности

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Представительство ЕС в Киеве повреждено в результате массированной атаки РФ. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта заявили, что Евросоюз не будет запуган.

«ЕС не будет запуган»: в Евросоюзе подтвердили повреждение представительства в Киеве из-за атаки РФ, но сотрудники в безопасности

В Европейском Союзе подтвердили, что в результате массированной атаки РФ на Киев ночью повреждено представительство ЕС в Киеве, но заявили, что сотрудники в безопасности, о чем сообщили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в X в четверг, подчеркнув, что "ЕС не будет запуган", пишет УНН.

Детали

"Еще одна ночь непрерывных бомбардировок России поразила гражданскую инфраструктуру и унесла жизни невинных людей. Она также поразила наше представительство ЕС в Киеве. Сотрудники нашего представительства в безопасности", - указала глава Еврокомиссии.

"Россия должна немедленно прекратить свои неизбирательные атаки на гражданскую инфраструктуру и присоединиться к переговорам по справедливому и прочному миру", - подчеркнула фон дер Ляйен.

К ее словам присоединился глава Евросовета: "Ужаснулся еще одной ночью смертельных российских ракетных атак на Украину". "Мои мысли с украинскими жертвами, а также с сотрудниками представительства ЕС, здание которого было повреждено в результате этого преднамеренного российского удара", - подчеркнул Кошта.

"ЕС не будет запуган. Агрессия России лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину и ее народ", - подчеркнул президент Евросовета.

Миссия ЕС получила повреждения во время ночной атаки рф на Киев - Сибига28.08.25, 10:44 • 1388 просмотров

На сообщение Кошты отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

"По состоянию на сейчас известно уже о 14 погибших людях в результате российской атаки. Среди них трое детей. Ужасное и сознательное убийство гражданских. Россияне не выбирают окончание войны – только новые удары. За эту ночь в Киеве повреждены десятки зданий: жилые дома, офисные центры, гражданские предприятия. Среди них также здание, в котором расположено представительство Евросоюза", - отметил Зеленский в X.

Президент подчеркнул: "Очень важно сейчас, чтобы все в мире реагировали принципиально. Россия должна прекратить эту войну, которую сама начала и продолжает. За отказ от прекращения огня и постоянные российские попытки уклониться от переговоров нужны новые сильные санкции. Только это может сработать. Россияне понимают только силу и давление. За каждый удар Москва должна чувствовать последствия".

Российская атака в Киеве унесла жизни уже 14 человек28.08.25, 11:11 • 6550 просмотров

Юлия Шрамко

Антониу Кошта
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Киев