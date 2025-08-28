Миссия ЕС получила повреждения во время ночной атаки РФ на Киев - Сибига

Миссия ЕС получила повреждения в результате ночной атаки РФ на Киев, сообщил в четверг министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X, пишет УНН.

Во время ночного удара Россия также атаковала дипломатов, что является прямым нарушением Венской конвенции. Миссии ЕС в Украине был нанесен ущерб. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь - написал Сибига.

Глава МИД подчеркнул: "Мы настаиваем на решительной международной реакции на жестокий удар России по Киеву и другим городам. Что бы ни сказал Путин на Аляске, его реальные действия отрицают дипломатию, диалог и мирные усилия".

Министр при этом показал "жилой дом в Киеве, разрушенный Россией, где "люди могут до сих пор оставаться под завалами".

"Это ужасное зрелище доказывает, что Путин остановится только перед давлением и силой. Мы призываем к публичному осуждению и действиям: новым санкциям против России и усилению Украины", - подчеркнул Сибига.

