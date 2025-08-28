Місія ЄС зазнала пошкоджень під час нічної атаки рф на Київ - Сибіга
Київ • УНН
Місія ЄС в Україні зазнала пошкоджень під час нічної атаки росії на Київ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до рішучої міжнародної реакції та нових санкцій.
Місія ЄС зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки рф на Київ, повідомив у четвер міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у X, пише УНН.
Під час нічного удару росія також атакувала дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції. Місії ЄС в Україні було завдано шкоди. Це вимагає осуду не лише з боку ЄС, а й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу
Голова МЗС наголосив: "Ми наполягаємо на рішучій міжнародній реакції на жорстокий удар росії по Києву та інших містах. Що б не сказав путін на Алясці, його реальні дії заперечують дипломатію, діалог та мирні зусилля".
Міністр при цьому показав "житловий будинок у Києві, зруйнований росією, де "люди можуть досі залишатися під завалами".
"Це жахливе видовище доводить, що путін зупиниться лише перед тиском і силою. Ми закликаємо до публічного засудження та дій: нових санкцій проти росії та посилення України", - підкреслив Сибіга.
