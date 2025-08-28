Місія ЄС зазнала пошкоджень під час нічної атаки рф на Київ - Сибіга

$41.320.08
Ексклюзив
07:27 • 11493 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 21899 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 30484 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 64325 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 45048 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 64364 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 163723 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 88536 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 53982 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 66810 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР27 серпня, 23:52 • 25975 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування28 серпня, 00:34 • 42143 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo28 серпня, 01:25 • 34502 перегляди
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі03:16 • 17577 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей, постраждалих уже 48 - КМВАPhoto06:40 • 15189 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 86851 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 88629 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 163723 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 152290 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 153730 перегляди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Україна
Державний кордон України
Вінницька область
Одеса
Сполучені Штати Америки
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 61589 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 94837 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 98196 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 95486 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 128713 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Х-101
The New York Times
ChatGPT

Місія ЄС зазнала пошкоджень під час нічної атаки рф на Київ - Сибіга

Київ

 • 1400 перегляди

Місія ЄС в Україні зазнала пошкоджень під час нічної атаки росії на Київ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до рішучої міжнародної реакції та нових санкцій.

Місія ЄС зазнала пошкоджень під час нічної атаки рф на Київ - Сибіга

Місія ЄС зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки рф на Київ, повідомив у четвер міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у X, пише УНН.

Під час нічного удару росія також атакувала дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції. Місії ЄС в Україні було завдано шкоди. Це вимагає осуду не лише з боку ЄС, а й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу

- написав Сибіга.

Голова МЗС наголосив: "Ми наполягаємо на рішучій міжнародній реакції на жорстокий удар росії по Києву та інших містах. Що б не сказав путін на Алясці, його реальні дії заперечують дипломатію, діалог та мирні зусилля".

Міністр при цьому показав "житловий будинок у Києві, зруйнований росією, де "люди можуть досі залишатися під завалами".

"Це жахливе видовище доводить, що путін зупиниться лише перед тиском і силою. Ми закликаємо до публічного засудження та дій: нових санкцій проти росії та посилення України", - підкреслив Сибіга.

Нічний російський удар забрав життя 8 людей, серед них дитина: Зеленський відреагував на атаку рф

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Андрій Сибіга
Європейський Союз
Україна
Київ