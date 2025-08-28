Місія ЄС зазнала пошкоджень під час нічної атаки рф на Київ - Сибіга

Місія ЄС зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки рф на Київ, повідомив у четвер міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у X, пише УНН.

Під час нічного удару росія також атакувала дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції. Місії ЄС в Україні було завдано шкоди. Це вимагає осуду не лише з боку ЄС, а й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу - написав Сибіга.

Голова МЗС наголосив: "Ми наполягаємо на рішучій міжнародній реакції на жорстокий удар росії по Києву та інших містах. Що б не сказав путін на Алясці, його реальні дії заперечують дипломатію, діалог та мирні зусилля".

Міністр при цьому показав "житловий будинок у Києві, зруйнований росією, де "люди можуть досі залишатися під завалами".

"Це жахливе видовище доводить, що путін зупиниться лише перед тиском і силою. Ми закликаємо до публічного засудження та дій: нових санкцій проти росії та посилення України", - підкреслив Сибіга.

