Президент США, вероятно, не будет участвовать во встрече лидеров "коалиции желающих" в Париже – СМИ

Европейские лидеры встретятся в Париже, чтобы обсудить работу над гарантиями безопасности для Украины. Также они проанализируют последствия "упорного" отказа России прекратить войну. Президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет участвовать во встрече, пишет УНН со ссылкой на The Guardian и AFP.

Лидеры обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проведенную в течение последних недель, и подведут итоги последствий, которые следует извлечь из позиции России, упорно отказывающейся от мира - говорится в заявлении администрации французского президента Эмманюэля Макрона.

Источник сообщил, что главной темой парижских переговоров будут гарантии безопасности для Украины и "содействие дипломатии, поскольку россияне снова отказываются" от усилий по прекращению войны.

Отмечается, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не примет участия во встрече, добавил источник. Отдельно министры стран "коалиции" обсудят в среду военную поддержку Украины, сообщил представитель министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.

Напомним

Елисейский дворец подтвердил встречу "Коалиции желающих" в Париже, которую возглавят Макрон и Стармер. Ожидается участие Зеленского для обсуждения гарантий безопасности.