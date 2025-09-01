Президент США, вероятно, не будет участвовать во встрече лидеров "коалиции желающих" в Париже – СМИ

$41.320.06
Эксклюзив
14:20 • 3578 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 12588 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 89032 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 62786 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 112350 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 121124 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 108828 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 90019 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 35986 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 25297 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 3626 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 30199 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 112457 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 121225 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 108905 просмотра
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 13560 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 143756 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 273730 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 294459 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 289444 просмотра
Президент США, вероятно, не будет участвовать во встрече лидеров "коалиции желающих" в Париже – СМИ

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Лидеры "коалиции желающих" обсудят гарантии безопасности для Украины и последствия отказа РФ от мира. Встреча, вероятно, пройдет без участия Трампа, но с Зеленским.

Президент США, вероятно, не будет участвовать во встрече лидеров "коалиции желающих" в Париже – СМИ

Европейские лидеры встретятся в Париже, чтобы обсудить работу над гарантиями безопасности для Украины. Также они проанализируют последствия "упорного" отказа России прекратить войну. Президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет участвовать во встрече, пишет УНН со ссылкой на The Guardian и AFP.

Лидеры обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проведенную в течение последних недель, и подведут итоги последствий, которые следует извлечь из позиции России, упорно отказывающейся от мира 

- говорится в заявлении администрации французского президента Эмманюэля Макрона.

Источник сообщил, что главной темой парижских переговоров будут гарантии безопасности для Украины и "содействие дипломатии, поскольку россияне снова отказываются" от усилий по прекращению войны.

Отмечается, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не примет участия во встрече, добавил источник. Отдельно министры стран "коалиции" обсудят в среду военную поддержку Украины, сообщил представитель министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.

Напомним

Елисейский дворец подтвердил встречу "Коалиции желающих" в Париже, которую возглавят Макрон и Стармер. Ожидается участие Зеленского для обсуждения гарантий безопасности.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Себастьен Лекорню
Кир Стармер
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Париж
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина