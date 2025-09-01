$41.320.06
15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Обсудим подготовленные пункты гарантий безопасности: Зеленский подтвердил, что заседание "коалиции желающих" состоится 4 сентября

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Президент Зеленский сообщил о заседании "коалиции желающих" в четверг, где обсудят гарантии безопасности. Одним из главных компонентов гарантий является членство Украины в ЕС.

Обсудим подготовленные пункты гарантий безопасности: Зеленский подтвердил, что заседание "коалиции желающих" состоится 4 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в четверг состоится заседание коалиции желающих, где обсудят подготовленные пункты обеспечения безопасности. Об этом Глава украинского государства сообщил после разговора с премьером Португалии Луишем Монтенегру, передает УНН.

Обсудили дипломатическую работу и наработки гарантий безопасности. В четверг состоится заседание коалиции желающих, на котором мы обсудим подготовленные пункты обеспечения безопасности. Рассчитываем на участие Португалии в них

- сообщил Зеленский.

По его словам, одним из главных компонентов гарантий безопасности "мы видим членство Украины в Евросоюзе".

Согласились, что на этом пути нельзя допустить разделения между Украиной и Молдовой

- резюмировал Президент.

Ранее

Елисейский дворец подтвердил, что в четверг в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Ожидается, что к ним присоединится Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США, вероятно, не будет участвовать во встрече лидеров "коалиции желающих" в Париже – СМИ01.09.25, 18:15 • 4010 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Луиш Монтенегру
Кир Стармер
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Великобритания
Португалия
Владимир Зеленский
Украина
Молдова