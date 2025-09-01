Обсудим подготовленные пункты гарантий безопасности: Зеленский подтвердил, что заседание "коалиции желающих" состоится 4 сентября
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о заседании "коалиции желающих" в четверг, где обсудят гарантии безопасности. Одним из главных компонентов гарантий является членство Украины в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в четверг состоится заседание коалиции желающих, где обсудят подготовленные пункты обеспечения безопасности. Об этом Глава украинского государства сообщил после разговора с премьером Португалии Луишем Монтенегру, передает УНН.
Обсудили дипломатическую работу и наработки гарантий безопасности. В четверг состоится заседание коалиции желающих, на котором мы обсудим подготовленные пункты обеспечения безопасности. Рассчитываем на участие Португалии в них
По его словам, одним из главных компонентов гарантий безопасности "мы видим членство Украины в Евросоюзе".
Согласились, что на этом пути нельзя допустить разделения между Украиной и Молдовой
Ранее
Елисейский дворец подтвердил, что в четверг в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Ожидается, что к ним присоединится Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент США, вероятно, не будет участвовать во встрече лидеров "коалиции желающих" в Париже – СМИ01.09.25, 18:15 • 4010 просмотров