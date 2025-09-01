Обсудим подготовленные пункты гарантий безопасности: Зеленский подтвердил, что заседание "коалиции желающих" состоится 4 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в четверг состоится заседание коалиции желающих, где обсудят подготовленные пункты обеспечения безопасности. Об этом Глава украинского государства сообщил после разговора с премьером Португалии Луишем Монтенегру, передает УНН.

Обсудили дипломатическую работу и наработки гарантий безопасности. В четверг состоится заседание коалиции желающих, на котором мы обсудим подготовленные пункты обеспечения безопасности. Рассчитываем на участие Португалии в них - сообщил Зеленский.

По его словам, одним из главных компонентов гарантий безопасности "мы видим членство Украины в Евросоюзе".

Согласились, что на этом пути нельзя допустить разделения между Украиной и Молдовой - резюмировал Президент.

Ранее

Елисейский дворец подтвердил, что в четверг в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Ожидается, что к ним присоединится Президент Украины Владимир Зеленский.

