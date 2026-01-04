В Одеському ТЦК заперечили травмування чоловіка під час спроби втечі в Овідіополі
Київ • УНН
Одеський ТЦК та СП заперечив інформацію про травмування чоловіка в Овідіополі, назвавши її вигаданою. Жодних подій, описаних у соцмережах, на території Одеського РТЦК та СП не зафіксовано.
Одеський ТЦК та СП заперечив інформацію, яка поширюється в соцмережах, щодо ймовірного травмування чоловіка внаслідок спроби втечі з приміщення ТЦК у місті Овідіополь. Про це йдеться на сторінці Одеського обласного ТЦК у Facebook, передає УНН.
Деталі
"У мережі поширюється дезінформація про те, що в Овідіополі 42-річний чоловік нібито отримав тяжкі травми внаслідок спроби втечі з приміщення територіального центру комплектування. Автори допису повідомляють про численні переломи та госпіталізацію, намагаючись створити резонанс навколо вигаданої ситуації. Офіційно повідомляємо, що викладена у соцмережах інформація є вигаданою. Жодних подій, описаних у згаданих публікаціях, на території Одеського РТЦК та СП (м. Овідіополь) не зафіксовано. Жоден громадянин не отримував травм у приміщеннях центру, а повідомлення про госпіталізацію у тяжкому стані є недостовірними", - ідеться в повідомленні.
У ТЦК заявили, що у своїй діяльності неухильно дотримуються принципу прозорості та підзвітності суспільству.
"Запевняємо, що будь-які інциденти, які стосуються діяльності ТЦК та СП, отримують офіційне роз’яснення та належну правову оцінку. Подібні інформаційні вкиди мають на меті виключно дискредитацію мобілізаційних заходів та штучне створення суспільної напруги. Усвідомлене ставлення до джерел інформації та критичне мислення - це частина нашого спільного захисту від ворожих наративів", - додали в ТЦК.
