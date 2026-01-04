В Одеському ТЦК заперечили травмування чоловіка під час спроби втечі в Овідіополі

$42.170.00
13:19 • 6422 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
11:20 • 25036 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 18433 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 35134 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 46863 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 53983 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 53874 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49711 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 63733 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 85510 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на УкраїнуPhoto4 січня, 06:36 • 10728 перегляди
Мін'юст нагадав правила складання графіка відпусток: що варто знати роботодавцям4 січня, 06:52 • 9246 перегляди
Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро4 січня, 08:44 • 10079 перегляди
У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo11:37 • 7468 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію13:58 • 6410 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 86406 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 105133 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 115454 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 251969 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 187853 перегляди
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Ігор Клименко
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харків
Село
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 1254 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 19540 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 67521 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 77070 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 74381 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Дипломатка

В Одеському ТЦК заперечили травмування чоловіка під час спроби втечі в Овідіополі

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Одеський ТЦК та СП заперечив інформацію про травмування чоловіка в Овідіополі, назвавши її вигаданою. Жодних подій, описаних у соцмережах, на території Одеського РТЦК та СП не зафіксовано.

В Одеському ТЦК заперечили травмування чоловіка під час спроби втечі в Овідіополі

Одеський ТЦК та СП заперечив інформацію, яка поширюється в соцмережах, щодо ймовірного травмування чоловіка внаслідок спроби втечі з приміщення ТЦК у місті Овідіополь. Про це йдеться на сторінці Одеського обласного ТЦК у Facebook, передає УНН.

Деталі

"У мережі поширюється дезінформація про те, що в Овідіополі 42-річний чоловік нібито отримав тяжкі травми внаслідок спроби втечі з приміщення територіального центру комплектування. Автори допису повідомляють про численні переломи та госпіталізацію, намагаючись створити резонанс навколо вигаданої ситуації. Офіційно повідомляємо, що викладена у соцмережах інформація є вигаданою. Жодних подій, описаних у згаданих публікаціях, на території Одеського РТЦК та СП (м. Овідіополь) не зафіксовано. Жоден громадянин не отримував травм у приміщеннях центру, а повідомлення про госпіталізацію у тяжкому стані є недостовірними", - ідеться в повідомленні.

У ТЦК заявили, що у своїй діяльності неухильно дотримуються принципу прозорості та підзвітності суспільству.

"Запевняємо, що будь-які інциденти, які стосуються діяльності ТЦК та СП, отримують офіційне роз’яснення та належну правову оцінку. Подібні інформаційні вкиди мають на меті виключно дискредитацію мобілізаційних заходів та штучне створення суспільної напруги. Усвідомлене ставлення до джерел інформації та критичне мислення - це частина нашого спільного захисту від ворожих наративів", - додали в ТЦК.

Нагадаємо

У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК, зловмисника оперативно затримали, для чого вводили спеціальну поліцейську операцію.

Павло Башинський

Суспільство
російська пропаганда
Соціальна мережа
Мобілізація
Війна в Україні
ТЦК та СП
Одеса
Харків