У Харкові чоловік вистрілив у військового ТЦК, стрілка затримали - поліція

У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК та СП, зловмисника оперативно затримали, для чого вводили спеціальну поліцейську операцію, повідомили у ГУНП у Харківській області у середу, пише УНН.

За даними поліції, подія сталася 31 грудня близько 09:00 у Немишлянському районі міста Харкова, на вулиці Харківських Дивізій, під час перевірки документів у водія автомобіля.

42-річний кермувальник здійснив постріл у бік військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого втік з місця події. У результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг