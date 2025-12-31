У Харкові чоловік вистрілив у військового ТЦК, стрілка затримали - поліція
Київ • УНН
У Харкові 31 грудня чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК та СП, пошкодивши форму, але не поранивши його. Зловмисника затримали після введення спеціальної поліцейської операції.
У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК та СП, зловмисника оперативно затримали, для чого вводили спеціальну поліцейську операцію, повідомили у ГУНП у Харківській області у середу, пише УНН.
Деталі
За даними поліції, подія сталася 31 грудня близько 09:00 у Немишлянському районі міста Харкова, на вулиці Харківських Дивізій, під час перевірки документів у водія автомобіля.
42-річний кермувальник здійснив постріл у бік військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого втік з місця події. У результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг
Зазначається, що "з метою оперативного затримання правопорушника на території міста поліцією було введено спеціальну поліцейську операцію".
"Упродовж кількох годин поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в процесуальному порядку", - ідеться у повідомленні.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
В Одесі затримали втікача після нападу з ножем на військового ТЦК29.12.25, 10:09 • 5216 переглядiв