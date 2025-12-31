$42.390.17
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
10:25 • 5296 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї
10:12 • 9678 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 9660 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 10215 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 11668 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 13658 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 26430 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 61571 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41313 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Харкові чоловік вистрілив у військового ТЦК, стрілка затримали - поліція

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

У Харкові 31 грудня чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК та СП, пошкодивши форму, але не поранивши його. Зловмисника затримали після введення спеціальної поліцейської операції.

У Харкові чоловік вистрілив у військового ТЦК, стрілка затримали - поліція

У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК та СП, зловмисника оперативно затримали, для чого вводили спеціальну поліцейську операцію, повідомили у ГУНП у Харківській області у середу, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, подія сталася 31 грудня близько 09:00 у Немишлянському районі міста Харкова, на вулиці Харківських Дивізій, під час перевірки документів у водія автомобіля.

42-річний кермувальник здійснив постріл у бік військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого втік з місця події. У результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг

- повідомили в поліції.

Зазначається, що "з метою оперативного затримання правопорушника на території міста поліцією було введено спеціальну поліцейську операцію".

"Упродовж кількох годин поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в процесуальному порядку", - ідеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

В Одесі затримали втікача після нападу з ножем на військового ТЦК29.12.25, 10:09 • 5216 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Новий рік
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Харківська область
Україна