В Одесі затримали втікача після нападу з ножем на військового ТЦК

В Одесі затримали чоловіка, який підозрюється у тому, що поранив ножем військового ТЦК і переховувався, повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП у Facebook у понеділок, пише УНН.

28 грудня в Одесі під час заходів з оповіщення було виявлено та затримано особу, яка обгрунтовано підозрюється у скоєнні зухвалого нападу на військовослужбовця - повідомили у ТЦК.

Під час проведення заходів оповіщення населення у Пересипському районі міста Одеси, як вказано, "представники ТЦК та СП спільно з Національною поліцією ідентифікували громадянина, який на початку листопада цього року завдав проникаючого ножового поранення військовослужбовцю ТЦК та СП під час виконання ним службових обов’язків". Після скоєння злочину зазначена особа тривалий час переховувалася від правоохоронних органів.

"Під час виявлення правопорушник намагався втекти та чинив активний фізичний опір представникам закону. Завдяки злагодженим діям та залученню додаткового наряду поліції особу затримано та доставлено до підрозділу Національної поліції України для проведення слідчих (процесуальних) дій", - ідеться у повідомленні.

