В Одесі затримали втікача після нападу з ножем на військового ТЦК

15:53 • 3780 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6672 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8736 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12828 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14500 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18896 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35554 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54803 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59181 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51907 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 29032 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21565 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24818 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17462 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14439 перегляди
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2276 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21634 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34427 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44939 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139625 перегляди
В Одесі затримали втікача після нападу з ножем на військового ТЦК

Київ • УНН

 • 3764 перегляди

28 грудня в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на військовослужбовця ТЦК. Він завдав ножового поранення військовому на початку листопада.

В Одесі затримали втікача після нападу з ножем на військового ТЦК

В Одесі затримали чоловіка, який підозрюється у тому, що поранив ножем військового ТЦК і переховувався, повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП у Facebook у понеділок, пише УНН.

28 грудня в Одесі під час заходів з оповіщення було виявлено та затримано особу, яка обгрунтовано підозрюється у скоєнні зухвалого нападу на військовослужбовця

- повідомили у ТЦК.

Під час проведення заходів оповіщення населення у Пересипському районі міста Одеси, як вказано, "представники ТЦК та СП спільно з Національною поліцією ідентифікували громадянина, який на початку листопада цього року завдав проникаючого ножового поранення військовослужбовцю ТЦК та СП під час виконання ним службових обов’язків". Після скоєння злочину зазначена особа тривалий час переховувалася від правоохоронних органів.

"Під час виявлення правопорушник намагався втекти та чинив активний фізичний опір представникам закону. Завдяки злагодженим діям та залученню додаткового наряду поліції особу затримано та доставлено до підрозділу Національної поліції України для проведення слідчих (процесуальних) дій", - ідеться у повідомленні.

Чоловік намагався порізати себе ножем у ТЦК Одеси та погрожував лікарям17.12.25, 08:48 • 4670 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Одеса