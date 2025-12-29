В Одессе задержали беглеца после нападения с ножом на военного ТЦК

$42.060.13
49.560.13
ukenru
04:39 • 11296 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 25947 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 33306 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 30904 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 27806 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 36683 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 47429 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33443 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40278 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 44835 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
6.5м/с
74%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил о детальном обсуждении вопросов после разговора с путиным28 декабря, 22:54 • 8496 просмотра
Президент Зеленский озвучил сроки согласования мирного плана28 декабря, 22:59 • 13573 просмотра
Отключения света 29 декабря: ДТЭК опубликовал графики для двух областей и КиеваVideo28 декабря, 23:08 • 22543 просмотра
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах командVideo28 декабря, 23:41 • 18442 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине02:59 • 20692 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 32566 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 108737 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 157874 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 81150 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 111491 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 266 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 24868 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 35602 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 108737 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 36721 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Шахед-136
Фильм

В Одессе задержали беглеца после нападения с ножом на военного ТЦК

Киев • УНН

 • 494 просмотра

28 декабря в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в нападении на военнослужащего ТЦК. Он нанес ножевое ранение военному в начале ноября.

В Одессе задержали беглеца после нападения с ножом на военного ТЦК

В Одессе задержали мужчину, который подозревается в том, что ранил ножом военного ТЦК и скрывался, сообщили в Одесском областном ТЦК и СП в Facebook в понедельник, пишет УНН.

28 декабря в Одессе во время мероприятий по оповещению было выявлено и задержано лицо, которое обоснованно подозревается в совершении дерзкого нападения на военнослужащего

- сообщили в ТЦК.

Во время проведения мероприятий оповещения населения в Пересыпском районе города Одессы, как указано, "представители ТЦК и СП совместно с Национальной полицией идентифицировали гражданина, который в начале ноября этого года нанес проникающее ножевое ранение военнослужащему ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей". После совершения преступления указанное лицо длительное время скрывалось от правоохранительных органов.

"При обнаружении правонарушитель пытался скрыться и оказывал активное физическое сопротивление представителям закона. Благодаря слаженным действиям и привлечению дополнительного наряда полиции лицо задержано и доставлено в подразделение Национальной полиции Украины для проведения следственных (процессуальных) действий", - говорится в сообщении.

Мужчина пытался порезать себя ножом в ТЦК Одессы и угрожал врачам17.12.25, 08:48 • 4664 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Одесса