В Одессе задержали беглеца после нападения с ножом на военного ТЦК

В Одессе задержали мужчину, который подозревается в том, что ранил ножом военного ТЦК и скрывался, сообщили в Одесском областном ТЦК и СП в Facebook в понедельник, пишет УНН.

28 декабря в Одессе во время мероприятий по оповещению было выявлено и задержано лицо, которое обоснованно подозревается в совершении дерзкого нападения на военнослужащего - сообщили в ТЦК.

Во время проведения мероприятий оповещения населения в Пересыпском районе города Одессы, как указано, "представители ТЦК и СП совместно с Национальной полицией идентифицировали гражданина, который в начале ноября этого года нанес проникающее ножевое ранение военнослужащему ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей". После совершения преступления указанное лицо длительное время скрывалось от правоохранительных органов.

"При обнаружении правонарушитель пытался скрыться и оказывал активное физическое сопротивление представителям закона. Благодаря слаженным действиям и привлечению дополнительного наряда полиции лицо задержано и доставлено в подразделение Национальной полиции Украины для проведения следственных (процессуальных) действий", - говорится в сообщении.

