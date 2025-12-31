В Харькове мужчина выстрелил в военного ТЦК, стрелка задержали - полиция
Киев • УНН
В Харькове 31 декабря мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК и СП, повредив форму, но не ранив его. Злоумышленника задержали после введения специальной полицейской операции.
В Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК и СП, злоумышленника оперативно задержали, для чего вводили специальную полицейскую операцию, сообщили в ГУНП в Харьковской области в среду, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, происшествие произошло 31 декабря около 09:00 в Немышлянском районе города Харькова, на улице Харьковских Дивизий, во время проверки документов у водителя автомобиля.
42-летний водитель произвел выстрел в сторону военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего скрылся с места происшествия. В результате инцидента военнослужащий телесных повреждений не получил, пулей была повреждена форменная одежда
Отмечается, что "с целью оперативного задержания правонарушителя на территории города полицией была введена специальная полицейская операция".
"В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
