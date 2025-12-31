$42.390.17
В Харькове мужчина выстрелил в военного ТЦК, стрелка задержали - полиция

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

В Харькове 31 декабря мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК и СП, повредив форму, но не ранив его. Злоумышленника задержали после введения специальной полицейской операции.

В Харькове мужчина выстрелил в военного ТЦК, стрелка задержали - полиция

В Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК и СП, злоумышленника оперативно задержали, для чего вводили специальную полицейскую операцию, сообщили в ГУНП в Харьковской области в среду, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, происшествие произошло 31 декабря около 09:00 в Немышлянском районе города Харькова, на улице Харьковских Дивизий, во время проверки документов у водителя автомобиля.

42-летний водитель произвел выстрел в сторону военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего скрылся с места происшествия. В результате инцидента военнослужащий телесных повреждений не получил, пулей была повреждена форменная одежда

- сообщили в полиции.

Отмечается, что "с целью оперативного задержания правонарушителя на территории города полицией была введена специальная полицейская операция".

"В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. 

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

В Одессе задержали беглеца после нападения с ножом на военного ТЦК29.12.25, 10:09 • 5217 просмотров

Юлия Шрамко

