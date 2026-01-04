В Одесском ТЦК опровергли травмирование мужчины при попытке побега в Овидиополе
Одесский ТЦК и СП опроверг информацию о травмировании мужчины в Овидиополе, назвав ее вымышленной. Никаких событий, описанных в соцсетях, на территории Одесского РТЦК и СП не зафиксировано.
Одесский ТЦК и СП опроверг информацию, распространяемую в соцсетях, относительно вероятного травмирования мужчины в результате попытки побега из помещения ТЦК в городе Овидиополь. Об этом говорится на странице Одесского областного ТЦК в Facebook, передает УНН.
Детали
"В сети распространяется дезинформация о том, что в Овидиополе 42-летний мужчина якобы получил тяжелые травмы в результате попытки побега из помещения территориального центра комплектования. Авторы сообщения сообщают о многочисленных переломах и госпитализации, пытаясь создать резонанс вокруг вымышленной ситуации. Официально сообщаем, что изложенная в соцсетях информация является вымышленной. Никаких событий, описанных в упомянутых публикациях, на территории Одесского РТЦК и СП (г. Овидиополь) не зафиксировано. Ни один гражданин не получал травм в помещениях центра, а сообщения о госпитализации в тяжелом состоянии являются недостоверными", - говорится в сообщении.
В ТЦК заявили, что в своей деятельности неуклонно придерживаются принципа прозрачности и подотчетности обществу.
"Уверяем, что любые инциденты, касающиеся деятельности ТЦК и СП, получают официальное разъяснение и надлежащую правовую оценку. Подобные информационные вбросы имеют целью исключительно дискредитацию мобилизационных мероприятий и искусственное создание общественного напряжения. Осознанное отношение к источникам информации и критическое мышление - это часть нашей общей защиты от враждебных нарративов", - добавили в ТЦК.
Напомним
В Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК, злоумышленника оперативно задержали, для чего вводили специальную полицейскую операцию.