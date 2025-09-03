Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о предстоящем разговоре с Дональдом Трампом. Будут обсуждать помощь Украине и санкции против россии, если встреча с путиным не состоится.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня или в ближайшие дни он будет говорить с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они согласуют помощь Украине и санкции против hоссии, в случае если встреча с российским диктатором владимиром путиным не состоится. Об этом заявил Глава государства во время брифинга, сообщает УНН.
Если не будет этой встречи (с владимиром путиным – ред.), то тогда нам будет нужна военная помощь, поддержка в виде санкций. Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов. Он сказал, что даст ответ через несколько недель. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос также
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство имеет сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм в рамках будущих гарантий безопасности.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский прибыл в Данию. Он проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Метте Фредериксен и переговоры с лидерами формата NB8.