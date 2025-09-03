$41.360.01
14:02 • 320 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 878 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 7520 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 20329 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 16312 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 20293 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 20047 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 22089 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 36908 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 34269 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
11:49 • 20332 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 22799 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:16 • 36909 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 34270 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 89316 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Президент Зеленский сообщил о предстоящем разговоре с Дональдом Трампом. Будут обсуждать помощь Украине и санкции против россии, если встреча с путиным не состоится.

Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня или в ближайшие дни он будет говорить с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они согласуют помощь Украине и санкции против hоссии, в случае если встреча с российским диктатором владимиром путиным не состоится. Об этом заявил Глава государства во время брифинга, сообщает УНН.

Если не будет этой встречи (с владимиром путиным – ред.), то тогда нам будет нужна военная помощь, поддержка в виде санкций. Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов. Он сказал, что даст ответ через несколько недель. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос также 

- отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство имеет сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм в рамках будущих гарантий безопасности.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский прибыл в Данию. Он проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Метте Фредериксен и переговоры с лидерами формата NB8.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Метте Фредериксен
Белый дом
Дональд Трамп
Дания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина