Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня или в ближайшие дни он будет говорить с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они согласуют помощь Украине и санкции против hоссии, в случае если встреча с российским диктатором владимиром путиным не состоится. Об этом заявил Глава государства во время брифинга, сообщает УНН.

Если не будет этой встречи (с владимиром путиным – ред.), то тогда нам будет нужна военная помощь, поддержка в виде санкций. Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов. Он сказал, что даст ответ через несколько недель. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос также