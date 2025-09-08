Трамп повідомив, що "дуже скоро" поговорить із путіним

$41.350.00
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 11555 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 28021 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 39684 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 57865 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 71240 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 103218 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 86484 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53191 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57413 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
"Радіють лише ідіоти чи покидьки": мер Дніпра Філатов відреагував на удар по Кабміну
7 вересня, 15:22 • 5288 перегляди
ССО України і партизани знищили ключовий об'єкт на нафтопереробному заводі в краснодарському краї
7 вересня, 15:48 • 4336 перегляди
Вбив власну 82-річну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю
7 вересня, 16:35 • 11306 перегляди
"Кривавий місяць" над Україною: у різних регіонах спостерігають унікальне природне явище
7 вересня, 17:28 • 4170 перегляди
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState
21:49 • 4396 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49 • 103220 перегляди
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 103220 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
6 вересня, 06:10 • 86487 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10 • 81254 перегляди
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 81254 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
5 вересня, 12:22 • 60171 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
5 вересня, 07:47 • 81830 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Кривий Ріг
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47 • 15844 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
6 вересня, 18:22 • 21647 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
4 вересня, 10:35 • 54117 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
4 вересня, 09:16 • 109712 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
4 вересня, 07:43 • 51065 перегляди
Шахед-136
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
The New York Times
The Washington Post

Трамп повідомив, що "дуже скоро" поговорить із путіним

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Дональд Трамп планує переговори з Володимиром Путіним для врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Американський лідер впевнений, що зможе владнати ситуацію, посилаючись на свій досвід завершення семи конфліктів.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує переговори з очільником кремля володимиром путіним і запевняє, що зможе "владнати" війну між Україною та росією. Про це Глава Білого дому заявив журналістам після повернення з US Open у Нью-Йорку, передає УНН.

Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів (поспілкуюся з путіним. - ред.). Слухайте, ми це зробимо. Ситуацію між росією та Україною ми владнаємо. Я впевнений, що ми це зробимо

- сказав Президент США.

Трамп вкотре нагадав, що врегулював сім конфліктів, які вважалося неможливо завершити.

За його словами, один конфлікт тривав 31 рік і в ньому загинуло 10 мільйонів людей, а інший - 34 роки, з 8 мільйонами жертв.

Як приклад, американський лідер також навів конфлікт у Конго, який роками тривав із Руандою та забрав життя близько 9 мільйонів людей.

"Усі врегульовані, всі задоволені. Той, який я вважав для себе найлегшим - через Путіна, я так думав - мав бути простішим. Однак цього не сталося, проте ми все одно досягнемо врегулювання", - додав Трамп.

На початку вересня президент США Дональд Трамп заявляв про заплановану розмову з російським лідером володимиром путіним найближчими днями. Трамп також зазначив, що має вплив для завершення війни та вже закінчив сім війн.

У серпні Глава Білого дому запевнив, що війна може бути завершена за тиждень-два. Обидві сторони конфлікту висловили бажання укласти угоду.

У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп08.09.25, 02:43 • 448 переглядiв

Віта Зеленецька

