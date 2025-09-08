Трамп повідомив, що "дуже скоро" поговорить із путіним
Дональд Трамп планує переговори з Володимиром Путіним для врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Американський лідер впевнений, що зможе владнати ситуацію, посилаючись на свій досвід завершення семи конфліктів.
Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів (поспілкуюся з путіним. - ред.). Слухайте, ми це зробимо. Ситуацію між росією та Україною ми владнаємо. Я впевнений, що ми це зробимо
Трамп вкотре нагадав, що врегулював сім конфліктів, які вважалося неможливо завершити.
За його словами, один конфлікт тривав 31 рік і в ньому загинуло 10 мільйонів людей, а інший - 34 роки, з 8 мільйонами жертв.
Як приклад, американський лідер також навів конфлікт у Конго, який роками тривав із Руандою та забрав життя близько 9 мільйонів людей.
"Усі врегульовані, всі задоволені. Той, який я вважав для себе найлегшим - через Путіна, я так думав - мав бути простішим. Однак цього не сталося, проте ми все одно досягнемо врегулювання", - додав Трамп.
На початку вересня президент США Дональд Трамп заявляв про заплановану розмову з російським лідером володимиром путіним найближчими днями. Трамп також зазначив, що має вплив для завершення війни та вже закінчив сім війн.
У серпні Глава Білого дому запевнив, що війна може бути завершена за тиждень-два. Обидві сторони конфлікту висловили бажання укласти угоду.
