Украинцы за границей получили доступ к новой системе нотариальных услуг МИД

С сегодняшнего дня, с 1 июля, при содействии министра Андрея Сибиги, МИД открывает для украинцев доступ к автоматизированной процедуре подачи документов для совершения нотариальных действий в 40 посольствах и консульствах Украины по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, пишет УНН.

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Отмечается, что в рамках продолжения реформы консульских услуг МИД постоянно работает над их автоматизацией, совершенствованием и упрощением доступа. Главная задача: гражданин за границей должен чувствовать опеку, заботу и уважение своего государства. Это также о сохранении связей нашего великого народа со своим государством.

Сегодня стартует пилотный запуск в первых 40 заграничных дипломатических учреждениях новой услуги в одной из ключевых консульских сфер. Это автоматизированная подача документов для совершения нотариальных действий - говорится в сообщении.

С 1 июля украинцы за рубежом получили возможность через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД "е-Консул" подавать информацию и документы в электронной форме для совершения нотариальных действий.

Главное нововведение заключается в том, что все процедуры подачи и обработки документов теперь можно сделать онлайн, без необходимости физического посещения дипучреждения. Вместо долгого ожидания, путешествий, оформления — теперь удобная онлайн процедура и впоследствии короткий визит, чтобы лишь забрать готовый документ - отметили в МИД.

Ранее для совершения нотариального действия в консульстве гражданин должен был лично прийти и подать все необходимые документы в бумажном виде, написать заявление собственноручно; сообщить, какие именно полномочия он собирается передать другому лицу, согласовать с консулом текст необходимой доверенности; оплатить консульский сбор (обычно на почте или в банке), а затем ожидать на печать доверенности консулом и ее получение во второй половине дня. Иногда, в случае отсутствия какого-то документа или неуверенности в том, какой именно текст доверенности подойдет для дальнейшего использования, гражданину приходилось посещать дипломатическое учреждение еще раз в другой день. Все это отнимало время, средства, ресурсы.

Отныне гражданин в удобное для него время через надежную и доступную систему е-Консул подает онлайн заявление на совершение нотариального действия, загружает образец необходимой доверенности или нотариального заявления, подгружает все необходимые документы - подчеркнули.

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Система подсказывает, какие документы должны быть представлены для совершения того или иного нотариального действия.

Консульское должностное лицо обрабатывает представленную информацию без физического присутствия заявителя и в случае ее соответствия требованиям законодательства подтверждает право заявителя обратиться за совершением нотариального действия.

В случае выявления каких-либо несоответствий, заявителю направляется сообщение с конкретными рекомендациями по их устранению. Система формирует нотариальный документ и направляет лицу сообщение о готовности консульского должностного лица его удостоверить и необходимости оплатить консульский сбор.

Лицу остается записаться в е-Очередь для совершения нотариального действия, прибыть в дипломатическое учреждение в определенное время, подать документы, которые направлялись в электронной форме, лично подписать предварительно согласованный через систему е-Консул нотариальный документ и, после внесения консулом информации в реестр нотариальных действий, получить оформленный документ.

С сегодняшнего дня граждане Украины уже имеют доступ к этому пилотному проекту в посольствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д’Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске - добавили в МИД.

Все циркуляры и инструкции разосланы, так что пользоваться можно уже с сегодняшнего дня. МИД также будет собирать отзывы и обратную связь для улучшения работы системы.

Информация и ответы на распространенные вопросы будут доступны на ресурсах дипучреждений и Департамента консульской службы МИД.

После оценки результатов пилотного этапа планируется уже вскоре расширить его на другие дипломатические и консульские учреждения Украины за рубежом.

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