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Украинцы за границей получили доступ к новой системе нотариальных услуг МИД

Киев • УНН

 • 61 просмотра

С 1 июля украинцы за границей могут подавать документы для нотариальных действий онлайн через систему "е-Консул". Это нововведение упрощает процесс, позволяя гражданам загружать необходимые данные и справки без физического визита в диппредставительства до последнего шага.

Украинцы за границей получили доступ к новой системе нотариальных услуг МИД

С сегодняшнего дня, с 1 июля, при содействии министра Андрея Сибиги, МИД открывает для украинцев доступ к автоматизированной процедуре подачи документов для совершения нотариальных действий в 40 посольствах и консульствах Украины по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что в рамках продолжения реформы консульских услуг МИД постоянно работает над их автоматизацией, совершенствованием и упрощением доступа. Главная задача: гражданин за границей должен чувствовать опеку, заботу и уважение своего государства. Это также о сохранении связей нашего великого народа со своим государством.

Сегодня стартует пилотный запуск в первых 40 заграничных дипломатических учреждениях новой услуги в одной из ключевых консульских сфер. Это автоматизированная подача документов для совершения нотариальных действий

- говорится в сообщении.

С 1 июля украинцы за рубежом получили возможность через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД "е-Консул" подавать информацию и документы в электронной форме для совершения нотариальных действий.

Главное нововведение заключается в том, что все процедуры подачи и обработки документов теперь можно сделать онлайн, без необходимости физического посещения дипучреждения. Вместо долгого ожидания, путешествий, оформления — теперь удобная онлайн процедура и впоследствии короткий визит, чтобы лишь забрать готовый документ

- отметили в МИД.

Ранее для совершения нотариального действия в консульстве гражданин должен был лично прийти и подать все необходимые документы в бумажном виде, написать заявление собственноручно; сообщить, какие именно полномочия он собирается передать другому лицу, согласовать с консулом текст необходимой доверенности; оплатить консульский сбор (обычно на почте или в банке), а затем ожидать на печать доверенности консулом и ее получение во второй половине дня. Иногда, в случае отсутствия какого-то документа или неуверенности в том, какой именно текст доверенности подойдет для дальнейшего использования, гражданину приходилось посещать дипломатическое учреждение еще раз в другой день. Все это отнимало время, средства, ресурсы.

Отныне гражданин в удобное для него время через надежную и доступную систему е-Консул подает онлайн заявление на совершение нотариального действия, загружает образец необходимой доверенности или нотариального заявления, подгружает все необходимые документы

- подчеркнули.

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Система подсказывает, какие документы должны быть представлены для совершения того или иного нотариального действия.

Консульское должностное лицо обрабатывает представленную информацию без физического присутствия заявителя и в случае ее соответствия требованиям законодательства подтверждает право заявителя обратиться за совершением нотариального действия.

В случае выявления каких-либо несоответствий, заявителю направляется сообщение с конкретными рекомендациями по их устранению. Система формирует нотариальный документ и направляет лицу сообщение о готовности консульского должностного лица его удостоверить и необходимости оплатить консульский сбор.

Лицу остается записаться в е-Очередь для совершения нотариального действия, прибыть в дипломатическое учреждение в определенное время, подать документы, которые направлялись в электронной форме, лично подписать предварительно согласованный через систему е-Консул нотариальный документ и, после внесения консулом информации в реестр нотариальных действий, получить оформленный документ.

С сегодняшнего дня граждане Украины уже имеют доступ к этому пилотному проекту в посольствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д’Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске

- добавили в МИД.

Все циркуляры и инструкции разосланы, так что пользоваться можно уже с сегодняшнего дня. МИД также будет собирать отзывы и обратную связь для улучшения работы системы.

Информация и ответы на распространенные вопросы будут доступны на ресурсах дипучреждений и Департамента консульской службы МИД.

После оценки результатов пилотного этапа планируется уже вскоре расширить его на другие дипломатические и консульские учреждения Украины за рубежом.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоНаши за границей
Перу
Республика Конго
Куба
Вьетнам
Министерство иностранных дел Украины
Малайзия
Чили
Латвия
Аргентина
Мексика
Таиланд
Индонезия
Гамбург
Сенегал
Марокко
Тунис
Ботсвана
Ангола
Кения
Австралия
Индия
Мозамбик
Сингапур
Руанда
Милан
Алжир
Эфиопия
Южная Африка
Южная Корея
Саудовская Аравия
Катар
Кувейт
Оман
Объединенные Арабские Эмираты
Китай
Япония
Украина
Tesla
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