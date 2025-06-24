Сбор ДНК украинцев в странах Балтии и Северной Европы для поиска пропавших родственников: сколько продлится и как записаться

$41.870.04
48.020.18
ukenru
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
12:48 • 2878 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
09:02 • 30698 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
08:36 • 74484 просмотра
Зеленский: планы на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге есть
Эксклюзив
08:07 • 69821 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
07:47 • 81130 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
07:34 • 71008 просмотра
Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg
Эксклюзив
24 июня, 06:40 • 54017 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
24 июня, 05:31 • 64947 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
23 июня, 17:50 • 59656 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
23 июня, 16:46 • 297298 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
61%
742мм
Популярные новости
Украину накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 24 июня24 июня, 03:59 • 111169 просмотра
Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном24 июня, 05:38 • 110260 просмотра
Из Украины хотели вывезти почти четверть миллиона долларов и евро в багажнике авто: остановили на границе с ЕС24 июня, 06:16 • 94646 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук08:49 • 76242 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"09:55 • 46175 просмотра
публикации
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко12:11 • 14176 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков11:50 • 16603 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"09:55 • 47180 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук08:49 • 77238 просмотра
Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней23 июня, 19:05 • 110236 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Днепр
Соединённые Штаты
Иран
Реклама
УНН Lite
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"11:51 • 10093 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 96407 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 175310 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 297550 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 164236 просмотра
Актуальное
Facebook
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Сокол 9
Дія (сервис)

Сбор ДНК украинцев в странах Балтии и Северной Европы для поиска пропавших родственников: сколько продлится и как записаться

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести продлила сбор ДНК-образцов у украинцев, находящихся в странах Балтии и Северной Европы, до 18 июля 2025 года. Это касается родственников лиц, пропавших без вести в результате российской агрессии.

Сбор ДНК украинцев в странах Балтии и Северной Европы для поиска пропавших родственников: сколько продлится и как записаться

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (МКПБ) продлила сбор заявок на отбор ДНК-образцов у украинцев, находящихся в странах Балтии и Северной Европы и имеющих пропавших без вести родственников в результате российской агрессии, передает УНН со ссылкой на МКПБ.

Детали

Речь идет о таких странах: Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Финляндия, Дания и Швеция.

Для записи на отбор ДНК-образцов необходимо оставить информацию о пропавшем без вести лице здесь. Также можно сообщить соответствующие данные по телефону МКЗБ в Украине +38(068)791-00-00, написав в Telegram, Viber или WhatsApp.

Сбор заявок продлится до 18 июля 2025 года.

Сбор ДНК украинцев в Германии, чьи родственники пропали без вести: детали записи и график отбора 05.06.25, 14:29 • 2612 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоНаши за границей
Латвия
Финляндия
Дания
Литва
Швеция
Норвегия
Эстония
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9