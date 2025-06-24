Сбор ДНК украинцев в странах Балтии и Северной Европы для поиска пропавших родственников: сколько продлится и как записаться
Киев • УНН
Международная комиссия по вопросам пропавших без вести продлила сбор ДНК-образцов у украинцев, находящихся в странах Балтии и Северной Европы, до 18 июля 2025 года. Это касается родственников лиц, пропавших без вести в результате российской агрессии.
Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (МКПБ) продлила сбор заявок на отбор ДНК-образцов у украинцев, находящихся в странах Балтии и Северной Европы и имеющих пропавших без вести родственников в результате российской агрессии, передает УНН со ссылкой на МКПБ.
Детали
Речь идет о таких странах: Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Финляндия, Дания и Швеция.
Для записи на отбор ДНК-образцов необходимо оставить информацию о пропавшем без вести лице здесь. Также можно сообщить соответствующие данные по телефону МКЗБ в Украине +38(068)791-00-00, написав в Telegram, Viber или WhatsApp.
Сбор заявок продлится до 18 июля 2025 года.
Сбор ДНК украинцев в Германии, чьи родственники пропали без вести: детали записи и график отбора 05.06.25, 14:29 • 2612 просмотров