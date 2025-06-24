Сбор ДНК украинцев в странах Балтии и Северной Европы для поиска пропавших родственников: сколько продлится и как записаться

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (МКПБ) продлила сбор заявок на отбор ДНК-образцов у украинцев, находящихся в странах Балтии и Северной Европы и имеющих пропавших без вести родственников в результате российской агрессии, передает УНН со ссылкой на МКПБ.

Детали

Речь идет о таких странах: Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Финляндия, Дания и Швеция.

Для записи на отбор ДНК-образцов необходимо оставить информацию о пропавшем без вести лице здесь. Также можно сообщить соответствующие данные по телефону МКЗБ в Украине +38(068)791-00-00, написав в Telegram, Viber или WhatsApp.

Сбор заявок продлится до 18 июля 2025 года.

Сбор ДНК украинцев в Германии, чьи родственники пропали без вести: детали записи и график отбора