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Сбор ДНК украинцев в Германии, чьи родственники пропали без вести: детали записи и график отбора

Киев • УНН

 • 108 просмотра

До 13 июня 2025 года продолжается сбор заявок на отбор ДНК в городах Германии. Если родные пропали без вести из-за агрессии рф, можно предоставить образцы.

Сбор ДНК украинцев в Германии, чьи родственники пропали без вести: детали записи и график отбора

До 13 июня 2025 года продолжается сбор заявок на отбор ДНК у украинцев в Германии, чьи родственники пропали без вести в результате войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД Украины.

Детали

Во взаимодействии с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины и Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (англ. ІСМР, International Commission on Missing Persons) проведет кампанию по сбору референтных (ДНК) образцов:

  • 21.06.2025 – в г. Берлин;
    • 24.06.2025 – в г. Кельн;
      • 26.06.2025 – в г. Гановер;
        • 25.06.2025 – в г. Штутгарт;
          • 27.06.2025 – в г. Франкфурт-на-Майне.

            Как сообщает Telegram-канал Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД Украины, если в вашей семье есть лицо, пропавшее без вести в связи с военной агрессией рф в Украине, вы можете предоставить свои референтные (ДНК) образцы МКЗБ.

            Для записи на отбор ДНК образцов нужно оставить информацию о лице, пропавшем без вести, по ссылке https://bit.ly/43izcRk, или предоставив соответствующую информацию по телефону МКЗБ в Украине +38(068)791-00-00 (доступны также мессенджеры Telegram, Viber, Whatsapp)

            Напомним

            В Украине продолжается общенациональная кампания по созданию ДНК-базы данных родственников пропавших детей.

            Андрей Кулик

            Андрей Кулик

            ОбществоВойнаНовости Мира
            Национальная полиция Украины
            Министерство внутренних дел Украины
            Штутгарт
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