В Україні створюють національну ДНК-базу даних родичів зниклих дітей

В Україні запустили загальнонаціональну кампанію зі створення єдиної національної ДНК-бази даних родичів зниклих дітей. Проєкт ініціювали Міністерство внутрішніх справ, офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Національна поліція України та Міжнародна комісії з питань зниклих безвісти.

Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС.

Загальнонаціональна кампанія зі збору ДНК-бази родичі зниклих дітей стартує сьогодні, 5 травня.

Це важливо, адже навіть коли дитина отримує нові документи та їй змінюють особисті дані, генетична інформація залишається єдиною незмінною основою для встановлення родинних зв'язків та справжньої ідентичності. Цей інструмент здатний працювати не лише сьогодні, але й через багато років. Кожна дитина має право повернутися додому та відновити свою ідентичність