В Україні створюють національну ДНК-базу даних родичів зниклих дітей
Київ • УНН
В Україні розпочато загальнонаціональну кампанію зі створення ДНК-бази даних родичів зниклих дітей. Це допоможе повернути їх додому та відновити ідентичність.
В Україні запустили загальнонаціональну кампанію зі створення єдиної національної ДНК-бази даних родичів зниклих дітей. Проєкт ініціювали Міністерство внутрішніх справ, офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Національна поліція України та Міжнародна комісії з питань зниклих безвісти.
Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС.
Деталі
Загальнонаціональна кампанія зі збору ДНК-бази родичі зниклих дітей стартує сьогодні, 5 травня.
Це важливо, адже навіть коли дитина отримує нові документи та їй змінюють особисті дані, генетична інформація залишається єдиною незмінною основою для встановлення родинних зв'язків та справжньої ідентичності. Цей інструмент здатний працювати не лише сьогодні, але й через багато років. Кожна дитина має право повернутися додому та відновити свою ідентичність
Якщо ви є кровним родичем зниклої дитини — здайте зразок ДНК. Це допоможе повернути її в Україну.
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Якщо вам відома будь-яка інформація про дитину, яка була депортована або примусово переміщена з окупованих територій України, повідомте про це до Національної поліції.
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Алгоритм дій для громадян, які володіють інформацією про депортацію, примусове переміщення або зникнення безвісти дитини через війну в Україні розписано на відомчому сайті.
Нагадаємо
Національна поліція України надала покрокову інструкцію щодо дій у разі зникнення безвісти близької людини. Необхідно подати заяву до поліції, здати ДНК-зразки та звернутися до Уповноваженого з питань зниклих безвісти.