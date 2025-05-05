В Україні створюють національну ДНК-базу даних родичів зниклих дітей

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
Ексклюзив
14:12 • 9074 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

09:24 • 59998 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 60339 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
5 травня, 06:29 • 105931 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
5 травня, 06:08 • 114887 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 153038 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 177392 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 212388 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 109895 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 103491 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
2м/с
66%
746 мм
Популярнi новини

Ціни на нафту обвалилися на тлі прискорення ОПЕК+ зі збільшенням видобутку

5 травня, 05:19 • 60218 перегляди

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів - AP

5 травня, 07:29 • 60782 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

5 травня, 07:50 • 51143 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

5 травня, 08:03 • 42898 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 39577 перегляди
Публікації

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

13:53 • 14004 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

09:24 • 59977 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 105909 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

5 травня, 06:08 • 114868 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 212376 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Роберт Фіцо

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 39637 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

5 травня, 08:03 • 42954 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

5 травня, 07:50 • 51202 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 28686 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 46218 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Сухий Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

В Україні створюють національну ДНК-базу даних родичів зниклих дітей

Київ • УНН

 • 150 перегляди

В Україні розпочато загальнонаціональну кампанію зі створення ДНК-бази даних родичів зниклих дітей. Це допоможе повернути їх додому та відновити ідентичність.

В Україні створюють національну ДНК-базу даних родичів зниклих дітей

В Україні запустили загальнонаціональну кампанію зі створення єдиної національної ДНК-бази даних родичів зниклих дітей. Проєкт ініціювали Міністерство внутрішніх справ, офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Національна поліція України та Міжнародна комісії з питань зниклих безвісти.

Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС.

Деталі

Загальнонаціональна кампанія зі збору ДНК-бази родичі зниклих дітей стартує сьогодні, 5 травня.

Це важливо, адже навіть коли дитина отримує нові документи та їй змінюють особисті дані, генетична інформація залишається єдиною незмінною основою для встановлення родинних зв'язків та справжньої ідентичності. Цей інструмент здатний працювати не лише сьогодні, але й через багато років. Кожна дитина має право повернутися додому та відновити свою ідентичність

- йдеться у повідомленні.

Якщо ви є кровним родичем зниклої дитини — здайте зразок ДНК. Це допоможе повернути її в Україну.

Якщо зникла близька людина: через "Дію" можна подати заяву в Реєстр збитків у Гаазі12.03.25, 17:02 • 18363 перегляди

Якщо вам відома будь-яка інформація про дитину, яка була депортована або примусово переміщена з окупованих територій України, повідомте про це до Національної поліції.

США припинили проєкт, який документував злочини рф по депортації дітей - The Washington Post18.03.25, 23:57 • 16913 переглядiв

Алгоритм дій для громадян, які володіють інформацією про депортацію, примусове переміщення або зникнення безвісти дитини через війну в Україні розписано на відомчому сайті.

Нагадаємо

Національна поліція України надала покрокову інструкцію щодо дій у разі зникнення безвісти близької людини. Необхідно подати заяву до поліції, здати ДНК-зразки та звернутися до Уповноваженого з питань зниклих безвісти.

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоВійна
The Washington Post
Сполучені Штати
Україна
Brent
$60.53
Bitcoin
$94,231.90
S&P 500
$5,654.63
Tesla
$280.14
Газ TTF
$32.83
Золото
$3,322.25
Ethereum
$1,808.93