Що робити, якщо зникла близька людина? Інструкція від Нацполіції

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Національна поліція України надала покрокову інструкцію щодо дій у разі зникнення безвісти близької людини. Необхідно подати заяву до поліції, здати ДНК-зразки та звернутися до Уповноваженого з питань зниклих безвісти.

У Національній поліції України пояснили, як діяти у разі зникнення безвісти близької людини, зокрема військовослужбовця чи цивільної особи. Про це повідомляє Національна поліція, передає УНН

Насамперед необхідно звернутися до найближчого підрозділу поліції та подати заяву про розшук. У заяві важливо надати слідчому всю доступну інформацію про зниклу людину:

- фотографії,

- опис зовнішності,

- особливі прикмети та деталі одягу.

Після подання заяви слід отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який видає слідчий.

Крім цього, кровні родичі зниклого (батьки, рідні брати чи сестри, діти) мають здати зразки для проведення ДНК-експертизи.

Також рекомендується подати заяву до Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і отримати витяг з відповідного реєстру.

Додаткову інформацію можна отримати за гарячою лінією Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин за номером 1698.

Контакти регіональних представників також доступні тут

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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