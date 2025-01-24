Що робити, якщо зникла близька людина? Інструкція від Нацполіції
Київ • УНН
Національна поліція України надала покрокову інструкцію щодо дій у разі зникнення безвісти близької людини. Необхідно подати заяву до поліції, здати ДНК-зразки та звернутися до Уповноваженого з питань зниклих безвісти.
У Національній поліції України пояснили, як діяти у разі зникнення безвісти близької людини, зокрема військовослужбовця чи цивільної особи. Про це повідомляє Національна поліція, передає УНН.
Насамперед необхідно звернутися до найближчого підрозділу поліції та подати заяву про розшук. У заяві важливо надати слідчому всю доступну інформацію про зниклу людину:
- фотографії,
- опис зовнішності,
- особливі прикмети та деталі одягу.
Після подання заяви слід отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який видає слідчий.
Крім цього, кровні родичі зниклого (батьки, рідні брати чи сестри, діти) мають здати зразки для проведення ДНК-експертизи.
Також рекомендується подати заяву до Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і отримати витяг з відповідного реєстру.
Додаткову інформацію можна отримати за гарячою лінією Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин за номером 1698.
Контакти регіональних представників також доступні тут.
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