Як подати заявку щодо загибелі близьких родичів у Міжнародний реєстр збитків: інструкція
Київ • УНН
Через портал "Дія" можна подати заяву про відшкодування збитків за загибель близьких родичів у Міжнародний реєстр. Заяви приймаються як за загиблих цивільних, так і військових.
Громадяни, які втратили близьких через повномасштабне вторгнення росії, можуть подати заяву про компенсацію моральних і матеріальних збитків у Міжнародний реєстр збитків через портал "Дія". Заяви приймаються як за загиблих цивільних, так і військових.
УНН пояснює, як подати заявку про загибель близьких родичів у Міжнародний реєстр збитків для України.
Хто може подати заяву?
- Батьки померлого/померлої (біологічні, юридично визнані усиновлювачі або вітчим чи мачуха (чоловік чи дружина одного з батьків);
- Інший з подружжя померлого/померлої (у законному шлюбі) або цивільний партнер;
- Дитина померлого/померлої (біологічна, юридично визнана усиновлена дитина або пасинок/падчерка (дитина подружжя або цивільного партнера));
- Інший член сім'ї, який не належить до близьких членів сім’ї, однак мав близькі стосунки з померлим/померлою та елементи залежності, які відрізняються від звичайної спорідненості та може надати докази про це.
Як подати заяву?
Подати заявку можна онлайн, для цього:
- Зайдіть на портал «Дія».
- Оберіть «Каталог послуг».
- Оберіть «Репарації: міжнародний Реєстр збитків».
- Заповніть заяву в категорії А 2.1 «Смерть близького члена сім’ї». Там вкажіть інформацію про померлого члена сім'ї, обставини та місце смерті, додайте документи, що посвідчують особу померлого члена сім'ї, та підтвердьте родинні зв'язки.
- Підпишіть електронним підписом та відправте.
Серед подій, що спричинили смерть, при заповненні заяви можна вибрати:
— наслідок активних бойових дій;
— обстріл (повітряна атака, артилерійський, мінометний, стрілецькою зброєю,
інші види обстрілів);
— насильницькі дії під час перебування на тимчасово окупованих територіях,
на територіях бойових дій/можливих бойових дій;
— насильницькі дії внаслідок незаконного позбавлення волі або викрадення;
— підрив на мінах та інших вибухових пристроях;
— катування, нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання, в умовах позбавлення волі;
— спроба евакуації з тимчасово окупованих територій, територій бойових дій/можливих бойових дій;
— руйнування Каховської ГЕС;
— гуманітарна криза (відсутність медичної допомоги, недоступність їжі та води, хвороби, спричинені непридатними для існування умовами);
— інші події, які спричинили смерть.
Заяви проходитимуть перевірку та передаватимуться майбутній комісії для призначення компенсацій. Інформація про запуск комісії з’явиться на офіційних сторінках "Дії".
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Міжнародний реєстр збитків для України відкрив другу категорію заяв щодо смерті близьких членів сім'ї через "Дію". Подати заявку можуть родичі загиблих як на території України, так і за її межами внаслідок російської агресії.