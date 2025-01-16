Реєстр збитків тепер приймає заяви про загибель близьких родичів - ОП

Міжнародний реєстр збитків для України відкрив другу категорію для прийому заяв – смерть близького члена сім’ї. Відповідну заяву можна подати через вебпортал "Дія". Про це повідомили в Офісі Президента, передає УНН.

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"Реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України, розпочав приймати заяви за ще однією категорією – смерть близького члена сім’ї. Подати відповідну заяву через вебпортал "Дія" можуть близькі родичі загиблої людини або інші члени родини, які мають законні підстави та можуть це підтвердити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подати заявку можуть родичі не лише загиблих із 24 лютого 2022 року на території України, а й тих, хто помер за межами країни, якщо це сталося внаслідок російської агресії.

Також зазначається, що наразі можна подати заявки за пошкодження або знищення житла, а загалом Реєстр прийматиме заяви щодо понад 40 категорій збитків. Зокрема, щодо загибелі людей, катування, сексуального насильства, тілесних ушкоджень, примусового переміщення та переселення, втрати майна й доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, а також збитків, завданих історико-культурній спадщині й довкіллю.

Нагадаємо

2 квітня почався прийом заявок Реєстром збитків для України, створений за участі міжнародної спільноти.