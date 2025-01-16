Реестр убытков теперь принимает заявления о гибели близких родственников - ОП

ukenru
Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
14:08 • 11192 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
12:43 • 64324 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
10:49 • 104463 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 141119 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 156955 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 187817 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 288015 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 174635 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 193636 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 160848 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: что известно

Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: что известно

16 января, 06:55 • 103274 просмотра
Экс-руководитель метро Киева Брагинский выехал за границу через поддельное заключение ВВК, начато производство - полиция

Экс-руководитель метро Киева Брагинский выехал за границу через поддельное заключение ВВК, начато производство - полиция

08:56 • 83534 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

10:18 • 117759 просмотра
В центре Киева работает ПВО - мэр

В центре Киева работает ПВО - мэр

10:22 • 67108 просмотра
В феврале из-за морозов могут вернуться отключения электроэнергии

В феврале из-за морозов могут вернуться отключения электроэнергии

11:56 • 30830 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 173605 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 191563 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 191472 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 288019 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 206561 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

10:18 • 117759 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 125542 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 158898 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 147847 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 150941 просмотра
Актуальное
Реестр убытков теперь принимает заявления о гибели близких родственников - ОП

Реестр убытков теперь принимает заявления о гибели близких родственников - ОП

Киев  •  УНН

 • 8797 просмотра

Read in English

Международный реестр убытков для Украины открыл вторую категорию заявлений о смерти близких членов семьи через «Дію». Подать заявку могут родственники погибших как на территории Украины, так и за ее пределами в результате российской агрессии.

Международный реестр убытков для Украины открыл вторую категорию для приема заявлений - смерть близкого члена семьи. Соответствующее заявление можно подать через веб-портал "Дія". Об этом сообщили в Офисе Президента, передает УНН.

Детали

"Реестр убытков, причиненных агрессией российской федерации против Украины, начал принимать заявления по еще одной категории - смерть близкого члена семьи. Подать соответствующее заявление через веб-портал "Дія" могут близкие родственники погибшего человека или другие члены семьи, которые имеют законные основания и могут это подтвердить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявку могут родственники не только погибших с 24 февраля 2022 года на территории Украины, но и тех, кто умер за пределами страны, если это произошло в результате российской агрессии.

Также отмечается, что сейчас можно подать заявки за повреждение или уничтожение жилья, а в целом Реестр будет принимать заявления по более 40 категорий убытков. В частности, о гибели людей, пытках, сексуальном насилии, телесных повреждениях, принудительном перемещении и переселении, потере имущества и дохода, повреждении критической инфраструктуры и других государственных объектов, а также убытков, причиненных историко-культурному наследию и окружающей среде.

Напомним

2 апреля начался прием заявок Реестром убытков для Украины, созданный при участии международного сообщества.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы