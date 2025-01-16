Реестр убытков теперь принимает заявления о гибели близких родственников - ОП

Международный реестр убытков для Украины открыл вторую категорию для приема заявлений - смерть близкого члена семьи. Соответствующее заявление можно подать через веб-портал "Дія". Об этом сообщили в Офисе Президента, передает УНН.

Детали

"Реестр убытков, причиненных агрессией российской федерации против Украины, начал принимать заявления по еще одной категории - смерть близкого члена семьи. Подать соответствующее заявление через веб-портал "Дія" могут близкие родственники погибшего человека или другие члены семьи, которые имеют законные основания и могут это подтвердить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявку могут родственники не только погибших с 24 февраля 2022 года на территории Украины, но и тех, кто умер за пределами страны, если это произошло в результате российской агрессии.

Также отмечается, что сейчас можно подать заявки за повреждение или уничтожение жилья, а в целом Реестр будет принимать заявления по более 40 категорий убытков. В частности, о гибели людей, пытках, сексуальном насилии, телесных повреждениях, принудительном перемещении и переселении, потере имущества и дохода, повреждении критической инфраструктуры и других государственных объектов, а также убытков, причиненных историко-культурному наследию и окружающей среде.

Напомним

2 апреля начался прием заявок Реестром убытков для Украины, созданный при участии международного сообщества.