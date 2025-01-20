Как подать заявку о гибели близких родственников в Международный реестр убытков: инструкция
Киев • УНН
Через портал «Дія» можно подать заявление о возмещении ущерба за гибель близких родственников в Международный реестр. Заявления принимаются как за погибших гражданских, так и военных.
Граждане, потерявшие близких из-за полномасштабного вторжения россии, могут подать заявление о компенсации морального и материального ущерба в Международный реестр убытков через портал «Дія». Заявления принимаются как за погибших гражданских, так и военных.
УНН объясняет, как подать заявку о гибели близких родственников в Международный реестр убытков для Украины.
Кто может подать заявление?
- Родители умершего/помершей (биологические, юридически признанные усыновители или отчим или мачеха (муж или жена одного из родителей);
- Другой супруг умершего/помершей (в законном браке) или гражданский партнер;
- Ребенок умершего/умершей (биологический, юридически признанный усыновленный ребенок или пасынок/падчерица (ребенок супруга или гражданского партнера));
- Другой член семьи, который не относится к близким членам семьи, однако имел близкие отношения с умершим/умершей и элементы зависимости, которые отличаются от обычного родства и может предоставить доказательства об этом.
Как подать заявление?
Подать заявку можно онлайн, для этого:
- Зайдите на портал «Дія».
- Выберите «Каталог услуг».
- Выберите «Репарации: международный Реестр убытков».
- Заполните заявление в категории А 2.1 «Смерть близкого члена семьи». Там укажите информацию об умершем члене семьи, обстоятельства и место смерти, добавьте документы, удостоверяющие личность умершего члена семьи, и подтвердите родственные связи.
- Подпишите электронной подписью и отправьте.
Среди событий, повлекших смерть, при заполнении заявления можно выбрать:
- следствие активных боевых действий;
- обстрел (воздушная атака, артиллерийский, минометный, стрелковым оружием,
другие виды обстрелов);
- насильственные действия во время пребывания на временно оккупированных территориях,
на территориях боевых действий/возможных боевых действий;
- насильственные действия вследствие незаконного лишения свободы или похищения;
- подрыв на минах и других взрывных устройствах;
- пытки, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания в условиях лишения свободы;
- попытка эвакуации с временно оккупированных территорий, территорий боевых действий/возможных боевых действий;
- разрушение Каховской ГЭС;
- гуманитарный кризис (отсутствие медицинской помощи, недоступность пищи и воды, болезни, вызванные непригодными для существования условиями);
- другие события, которые повлекли смерть.
Заявления будут проходить проверку и передаваться будущей комиссии для назначения компенсаций. Информация о запуске комиссии появится на официальных страницах «Дії».
Напомним
Ранее УНН писал, что Международный реестр убытков для Украины открыл вторую категорию заявлений о смерти близких членов семьи из-за «Дії». Подать заявку могут родственники погибших как на территории Украины, так и за ее пределами вследствие российской агрессии.