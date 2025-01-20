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Как подать заявку о гибели близких родственников в Международный реестр убытков: инструкция

Как подать заявку о гибели близких родственников в Международный реестр убытков: инструкция

Киев  •  УНН

 • 5684 просмотра

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Через портал «Дія» можно подать заявление о возмещении ущерба за гибель близких родственников в Международный реестр. Заявления принимаются как за погибших гражданских, так и военных.

Граждане, потерявшие близких из-за полномасштабного вторжения россии, могут подать заявление о компенсации морального и материального ущерба в Международный реестр убытков через портал «Дія». Заявления принимаются как за погибших гражданских, так и военных.

УНН объясняет, как подать заявку о гибели близких родственников в Международный реестр убытков для Украины.

Кто может подать заявление?

  • Родители умершего/помершей (биологические, юридически признанные усыновители или отчим или мачеха (муж или жена одного из родителей);
  • Другой супруг умершего/помершей (в законном браке) или гражданский партнер;
  • Ребенок умершего/умершей (биологический, юридически признанный усыновленный ребенок или пасынок/падчерица (ребенок супруга или гражданского партнера));
  • Другой член семьи, который не относится к близким членам семьи, однако имел близкие отношения с умершим/умершей и элементы зависимости, которые отличаются от  обычного родства и может предоставить доказательства об этом. 
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Как подать заявление?

Подать заявку можно онлайн, для этого:

  • Зайдите на портал «Дія».
  • Выберите «Каталог услуг».
  • Выберите «Репарации: международный Реестр убытков».
  • Заполните заявление в категории А 2.1 «Смерть близкого члена семьи». Там укажите информацию об умершем члене семьи, обстоятельства и место смерти, добавьте документы, удостоверяющие личность умершего члена семьи, и подтвердите родственные связи.
  • Подпишите электронной подписью и отправьте.

Среди событий, повлекших смерть, при заполнении заявления можно выбрать:

- следствие активных боевых действий;

- обстрел (воздушная атака, артиллерийский, минометный, стрелковым оружием,

другие виды обстрелов);

- насильственные действия во время пребывания на временно оккупированных территориях,

на территориях боевых действий/возможных боевых действий;

- насильственные действия вследствие незаконного лишения свободы или похищения;

- подрыв на минах и других взрывных устройствах;

- пытки, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания в условиях лишения свободы;

- попытка эвакуации с временно оккупированных территорий, территорий боевых действий/возможных боевых действий;

- разрушение Каховской ГЭС;

- гуманитарный кризис (отсутствие медицинской помощи, недоступность пищи и воды, болезни, вызванные непригодными для существования условиями); 

- другие события, которые повлекли смерть.

Заявления будут проходить проверку и передаваться будущей комиссии для назначения компенсаций. Информация о запуске комиссии появится на официальных страницах «Дії».

Напомним 

Ранее УНН писал, что Международный реестр убытков для Украины открыл вторую категорию заявлений о смерти близких членов семьи из-за «Дії». Подать заявку могут родственники погибших как на территории Украины, так и за ее пределами вследствие российской агрессии.

Алина Волянская

Алина Волянская

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