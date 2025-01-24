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Что делать, если пропал близкий человек? Инструкция от Нацполиции

Что делать, если пропал близкий человек? Инструкция от Нацполиции

Киев  •  УНН

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Национальная полиция Украины предоставила пошаговую инструкцию по действиям в случае исчезновения без вести близкого человека. Необходимо подать заявление в полицию, сдать ДНК-образцы и обратиться к Уполномоченному по вопросам пропавших без вести.

В Национальной полиции Украины объяснили, как действовать в случае исчезновения без вести близкого человека, в частности военнослужащего или гражданского лица. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН

Прежде всего необходимо обратиться в ближайшее подразделение полиции и подать заявление о розыске. В заявлении важно предоставить следователю всю доступную информацию о пропавшем человеке:

- фотографии,

- описание внешности,

- особые приметы и детали одежды.

После подачи заявления следует получить выписку из Единого реестра досудебных расследований, который выдает следователь.

Кроме этого, кровные родственники пропавшего (родители, родные братья или сестры, дети) должны сдать образцы для проведения ДНК-экспертизы.

Также рекомендуется подать заявление в Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и получить выписку из соответствующего реестра.

Дополнительную информацию можно получить по горячей линии Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах по номеру 1698.

Контакты региональных представителей также доступны здесь

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УНН объяснил, как подать заявку о гибели близких родственников в Международный реестр убытков для Украины. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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