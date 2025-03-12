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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Якщо зникла близька людина: через "Дію" можна подати заяву в Реєстр збитків у Гаазі

Київ • УНН

 • 18344 перегляди

Відтепер у Дії можна подати заяву в міжнародний Реєстр збитків, якщо ваш близький родич зник безвісти. Це допоможе зафіксувати злочини росії та отримати репарації.

Якщо зникла близька людина: через "Дію" можна подати заяву в Реєстр збитків у Гаазі

Відтепер у "Дії" можна подати заяву в міжнародний Реєстр збитків, якщо ваш близький родич зник безвісти, повідомив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Подайте заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі, якщо близька людина зникла безвісти. Запустили нову категорію заяв до міжнародного Реєстру збитків. Якщо ваш батько, мати, чоловік, дружина, дитина або інший близький родич зникли безвісти - подайте заяву в "Дії" про відшкодування всіх пережитих страждань

- написав Федоров у Telegram.

Для цього, з його слів, треба перейти за посиланням та надіслати інформацію.

"Міжнародний Реєстр збитків - основа майбутніх репарацій, а також голос України для всього світу. Кожна заява - чіткий сигнал про масштаб злочинів, які вчинила росія. Не мовчіть, ворог повинен відповісти за скоєне", - наголосив Федоров.

Українці зможуть подати 4 нові типи заяв до Реєстру збитків через "Дію"07.03.25, 12:45 • 18048 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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