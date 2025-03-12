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Если пропал близкий человек: через "Дія" можно подать заявление в Реестр убытков в Гааге

Киев • УНН

 • 18339 просмотра

Отныне в Дії можно подать заявление в международный Реестр убытков, если ваш близкий родственник пропал без вести. Это поможет зафиксировать преступления россии и получить репарации.

Если пропал близкий человек: через "Дія" можно подать заявление в Реестр убытков в Гааге

Теперь в "Дія" можно подать заявление в международный Реестр убытков, если ваш близкий родственник пропал без вести, сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Подайте заявление в международный Реестр убытков в Гааге, если близкий человек пропал без вести. Запустили новую категорию заявлений в международный Реестр убытков. Если ваш отец, мать, муж, жена, ребенок или другой близкий родственник пропали без вести - подайте заявление в "Дія" о возмещении всех пережитых страданий

- написал Федоров в Telegram.

Для этого, по его словам, надо перейти по ссылке и отправить информацию.

"Международный Реестр убытков - основа будущих репараций, а также голос Украины для всего мира. Каждое заявление - четкий сигнал о масштабе преступлений, которые совершила россия. Не молчите, враг должен ответить за содеянное", - подчеркнул Федоров.

Украинцы смогут подать 4 новых типа заявлений в Реестр убытков через "Дія"07.03.25, 12:45 • 18046 просмотров

Юлия Шрамко

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