Если пропал близкий человек: через "Дія" можно подать заявление в Реестр убытков в Гааге
Киев • УНН
Отныне в Дії можно подать заявление в международный Реестр убытков, если ваш близкий родственник пропал без вести. Это поможет зафиксировать преступления россии и получить репарации.
Теперь в "Дія" можно подать заявление в международный Реестр убытков, если ваш близкий родственник пропал без вести, сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Подайте заявление в международный Реестр убытков в Гааге, если близкий человек пропал без вести. Запустили новую категорию заявлений в международный Реестр убытков. Если ваш отец, мать, муж, жена, ребенок или другой близкий родственник пропали без вести - подайте заявление в "Дія" о возмещении всех пережитых страданий
Для этого, по его словам, надо перейти по ссылке и отправить информацию.
"Международный Реестр убытков - основа будущих репараций, а также голос Украины для всего мира. Каждое заявление - четкий сигнал о масштабе преступлений, которые совершила россия. Не молчите, враг должен ответить за содеянное", - подчеркнул Федоров.
Украинцы смогут подать 4 новых типа заявлений в Реестр убытков через "Дія"07.03.25, 12:45 • 18046 просмотров