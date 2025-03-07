Украинцы смогут подать 4 новых типа заявлений в Реестр убытков через "Дія"
Киев • УНН
Правительство расширило перечень категорий для подачи заявлений в Международный реестр убытков через "Дию". Добавлена возможность регистрировать убытки по нежилой недвижимости, имуществу на оккупированных территориях, телесным повреждениям и принудительному труду.
Правительство добавило новые категории для подачи заявлений в Международный реестр убытков в результате войны через "Дія", включив еще 4 пункта, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.
Правительство расширило перечень категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков через "Дія"
Теперь, помимо подачи заявления по категории "Поврежденное или уничтоженное жилье" и "Смерть близкого члена семьи", также можно будет регистрировать заявления по:
- «Повреждению или уничтожению нежилой недвижимости»;
- «Потере доступа и контроля над недвижимостью на временно оккупированных территориях»;
- «Серьезным телесным повреждениям»;
- «Принудительному труду» и т.д.
"Правительство продолжает работу над созданием Международного компенсационного механизма, чтобы россия заплатила за свои преступления", - указал глава правительства.
Реестр убытков от агрессии рф может заработать на полную до конца года - Минюст15.02.25, 16:13 • 23969 просмотров