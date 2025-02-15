Реестр убытков от агрессии рф может заработать на полную до конца года - Минюст

ukenru
Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
13:16 • 37251 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 64473 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
10:28 • 78640 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 159030 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 224843 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 166335 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 160117 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 141301 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 126552 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 123116 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 121348 просмотра
На Киевщине в водоеме нашли загадочный объект: что обнаружили спасатели

На Киевщине в водоеме нашли загадочный объект: что обнаружили спасатели

15 февраля, 05:36 • 93757 просмотра
С 15 февраля в Украине запрещают вылов щуки: детали, штрафы и правила

С 15 февраля в Украине запрещают вылов щуки: детали, штрафы и правила

15 февраля, 06:00 • 58959 просмотра
Погода в Украине резко изменится: что ждет все регионы 15 февраля

Погода в Украине резко изменится: что ждет все регионы 15 февраля

15 февраля, 06:20 • 39843 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 92495 просмотра
публикации
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 121348 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 224851 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 178667 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 182012 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 258648 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 92495 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 133173 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 132169 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 138172 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 149529 просмотра
Актуальное
Реестр убытков от агрессии рф может заработать на полную до конца года - Минюст

Реестр убытков от агрессии рф может заработать на полную до конца года - Минюст

Киев  •  УНН

 • 4344 просмотра

Read in English

Международный реестр убытков от агрессии рф планирует охватить 45 категорий до конца 2025 года. Сейчас подано более 14 тысяч заявлений по двум категориям, первые выплаты ожидаются в 2027 году.

В Минюсте ожидают, что до конца 2025 года Международный реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, будет принимать заявления по всем категориям. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых, пишет УНН.

Детали

Сейчас украинцы могут подавать заявления по двум категориям: о гибели близких членов семьи и повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества.

По словам заместителя Министерки юстиции Инны Богатых, уже подано более 14 тысяч заявлений, и эта цифра растет с каждым днем.

В общем Реестр будет содержать примерно 45 категорий убытков, включая компенсацию убытков бизнесу и государству. Их планируют открыть до конца 2025 года.

Отмечается, что следующий шаг - создание компенсационной комиссии, которая будет рассматривать заявления и определять суммы возмещений. Ожидается, что соглашение о создании комиссии могут подписать до конца этого года, а наполнение компенсационного фонда и выплаты из него будут осуществляться за счет конфискованных российских активов, которые сейчас заморожены, в частности, в странах ЕС, США и Японии.

Напомним

Как ранее писал УНН Международный Реестр убытков от российской агрессии принимает заявления по поврежденному жилью через "Дію". Первые выплаты могут начаться в 2027 году после создания Компенсационной комиссии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы