Реестр убытков от агрессии рф может заработать на полную до конца года - Минюст
Киев • УНН
Международный реестр убытков от агрессии рф планирует охватить 45 категорий до конца 2025 года. Сейчас подано более 14 тысяч заявлений по двум категориям, первые выплаты ожидаются в 2027 году.
В Минюсте ожидают, что до конца 2025 года Международный реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, будет принимать заявления по всем категориям. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых, пишет УНН.
Детали
Сейчас украинцы могут подавать заявления по двум категориям: о гибели близких членов семьи и повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества.
По словам заместителя Министерки юстиции Инны Богатых, уже подано более 14 тысяч заявлений, и эта цифра растет с каждым днем.
В общем Реестр будет содержать примерно 45 категорий убытков, включая компенсацию убытков бизнесу и государству. Их планируют открыть до конца 2025 года.
Отмечается, что следующий шаг - создание компенсационной комиссии, которая будет рассматривать заявления и определять суммы возмещений. Ожидается, что соглашение о создании комиссии могут подписать до конца этого года, а наполнение компенсационного фонда и выплаты из него будут осуществляться за счет конфискованных российских активов, которые сейчас заморожены, в частности, в странах ЕС, США и Японии.
Напомним
Как ранее писал УНН Международный Реестр убытков от российской агрессии принимает заявления по поврежденному жилью через "Дію". Первые выплаты могут начаться в 2027 году после создания Компенсационной комиссии.