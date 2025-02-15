Реєстр збитків від агресії рф може запрацювати на повну до кінця року - Мін’юст

У Мін’юсті очікують, що до кінця 2025 року Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, прийматиме заяви за всіма категоріями. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Інна Богатих, пише УНН.

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Наразі українці можуть подавати заяви за двома категоріями: щодо загибелі близьких членів сім’ї та пошкодження чи знищення житлового нерухомого майна.

За словами заступниці Міністерки юстиції Інни Богатих, уже подано понад 14 тисяч заяв, і ця цифра зростає з кожним днем.

Загалом Реєстр міститиме приблизно 45 категорій збитків, включаючи компенсацію збитків бізнесу та державі. Їх планують відкрити до кінця 2025 року.

Зазначається, що наступний крок — створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме заяви та визначатиме суми відшкодувань. Очікується, що угоду про створення комісії можуть підписати до кінця цього року, а наповнення компенсаційного фонду та виплати з нього здійснюватимуться за рахунок конфіскованих російських активів, які наразі заморожені, зокрема, в країнах ЄС, США та Японії.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Міжнародний Реєстр збитків від російської агресії приймає заяви щодо пошкодженого житла через "Дію". Перші виплати можуть розпочатися у 2027 році після створення Компенсаційної комісії.