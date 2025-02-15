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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123386 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183099 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147480 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138940 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117411 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Реєстр збитків від агресії рф може запрацювати на повну до кінця року - Мін’юст

Реєстр збитків від агресії рф може запрацювати на повну до кінця року - Мін’юст

Київ • УНН

 • 23943 перегляди

Міжнародний реєстр збитків від агресії рф планує охопити 45 категорій до кінця 2025 року. Наразі подано понад 14 тисяч заяв за двома категоріями, перші виплати очікуються у 2027 році.

У Мін’юсті очікують, що до кінця 2025 року Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, прийматиме заяви за всіма категоріями. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Інна Богатих, пише УНН.

Деталі

Наразі українці можуть подавати заяви за двома категоріями: щодо загибелі близьких членів сім’ї та пошкодження чи знищення житлового нерухомого майна.

За словами заступниці Міністерки юстиції Інни Богатих, уже подано понад 14 тисяч заяв, і ця цифра зростає з кожним днем.

Загалом Реєстр міститиме приблизно 45 категорій збитків, включаючи компенсацію збитків бізнесу та державі. Їх планують відкрити до кінця 2025 року.

Зазначається, що наступний крок — створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме заяви та визначатиме суми відшкодувань. Очікується, що угоду про створення комісії можуть підписати до кінця цього року, а наповнення компенсаційного фонду та виплати з нього здійснюватимуться за рахунок конфіскованих російських активів, які наразі заморожені, зокрема, в країнах ЄС, США та Японії.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Міжнародний Реєстр збитків від російської агресії приймає заяви щодо пошкодженого житла через "Дію". Перші виплати можуть розпочатися у 2027 році після створення Компенсаційної комісії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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