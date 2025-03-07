Українці зможуть подати 4 нові типи заяв до Реєстру збитків через "Дію"

Уряд додав нові категорії для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків внаслідок війни через "Дію", включивши ще 4 пункти, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, пише УНН.

Уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через "Дію" - написав Шмигаль у Telegram.

Відтепер окрім подачі заяви за категорією "Пошкоджене або знищене житло" та "Смерть близького члена сімʼї", можна буде також реєструвати заяви щодо:

«Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна»;

«Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях»;

«Серйозні тілесні ушкодження»;

«Примусова праця» тощо.

"Уряд продовжує роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, щоб росія заплатила за свої злочини", - вказав очільник уряду.

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