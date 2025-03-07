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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Українці зможуть подати 4 нові типи заяв до Реєстру збитків через "Дію"

Київ • УНН

 • 18048 перегляди

Уряд розширив перелік категорій для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків через "Дію". Додано можливість реєструвати збитки щодо нежитлової нерухомості, майна на окупованих територіях, тілесних ушкоджень та примусової праці.

Українці зможуть подати 4 нові типи заяв до Реєстру збитків через "Дію"

Уряд додав нові категорії для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків внаслідок війни через "Дію", включивши ще 4 пункти, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, пише УНН.

Уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через "Дію"

- написав Шмигаль у Telegram.

Відтепер окрім подачі заяви за категорією "Пошкоджене або знищене житло" та "Смерть близького члена сімʼї", можна буде також реєструвати заяви щодо:

  • «Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна»;
    • «Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях»;
      • «Серйозні тілесні ушкодження»;
        • «Примусова праця» тощо.

          "Уряд продовжує роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, щоб росія заплатила за свої злочини", - вказав очільник уряду.

          Реєстр збитків від агресії рф може запрацювати на повну до кінця року - Мін’юст15.02.25, 16:13 • 23970 переглядiв

          Юлія Шрамко

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