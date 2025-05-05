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В Украине создают национальную ДНК-базу данных родственников пропавших детей

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Украине начата общенациональная кампания по созданию ДНК-базы данных родственников пропавших детей. Это поможет вернуть их домой и восстановить идентичность.

В Украине создают национальную ДНК-базу данных родственников пропавших детей

В Украине запустили общенациональную кампанию по созданию единой национальной ДНК-базы данных родственников пропавших детей. Проект инициировали Министерство внутренних дел, офис Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Национальная полиция Украины и Международная комиссия по вопросам пропавших без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Общенациональная кампания по сбору ДНК-базы родственников пропавших детей стартует сегодня, 5 мая.

Это важно, ведь даже когда ребенок получает новые документы и ему меняют личные данные, генетическая информация остается единственной неизменной основой для установления родственных связей и подлинной идентичности. Этот инструмент способен работать не только сегодня, но и через много лет. Каждый ребенок имеет право вернуться домой и восстановить свою идентичность

- говорится в сообщении.

Если вы являетесь кровным родственником пропавшего ребенка — сдайте образец ДНК. Это поможет вернуть его в Украину.

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Если вам известна какая-либо информация о ребенке, который был депортирован или принудительно перемещен с оккупированных территорий Украины, сообщите об этом в Национальную полицию.

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Алгоритм действий для граждан, владеющих информацией о депортации, принудительном перемещении или исчезновении без вести ребенка из-за войны в Украине расписан на ведомственном сайте.

Напомним

Национальная полиция Украины предоставила пошаговую инструкцию относительно действий в случае исчезновения без вести близкого человека. Необходимо подать заявление в полицию, сдать ДНК-образцы и обратиться к Уполномоченному по вопросам пропавших без вести.

Лилия Набока

Лилия Набока

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