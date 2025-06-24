Збір ДНК українців у країнах Балтії та Північної Європи для пошуку зниклих родичів: скільки триватиме та як записатись

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ) продовжила збір заявок на відібрання ДНК-зразків в українців, що перебувають у країнах Балтії та Північної Європи та мають зниклих безвісти родичів унаслідок російської агресії, передає УНН із посиланням на МКЗБ.

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Йдеться про такі країни: Литву, Латвію, Естонію, Норвегію, Фінляндію, Данію та Швецію.

Для запису на відбір ДНК-зразків необхідно залишити інформацію про зниклу безвісти особу тут. Також можна повідомити відповідні дані за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00, написавши у Telegram, Viber або WhatsApp.

Збір заявок триватиме до 18 липня 2025 року.

Збір ДНК українців у Німеччині, чиї родичі зникли безвісти: деталі запису та графік відбору