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Збір ДНК українців у країнах Балтії та Північної Європи для пошуку зниклих родичів: скільки триватиме та як записатись

Київ • УНН

 • 964 перегляди

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти продовжила збір ДНК-зразків в українців, які перебувають у країнах Балтії та Північної Європи, до 18 липня 2025 року. Це стосується родичів осіб, зниклих безвісти внаслідок російської агресії.

Збір ДНК українців у країнах Балтії та Північної Європи для пошуку зниклих родичів: скільки триватиме та як записатись

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ) продовжила збір заявок на відібрання ДНК-зразків в українців, що перебувають у країнах Балтії та Північної Європи та мають зниклих безвісти родичів унаслідок російської агресії, передає УНН із посиланням на МКЗБ.

Деталі

Йдеться про такі країни: Литву, Латвію, Естонію, Норвегію, Фінляндію, Данію та Швецію.

Для запису на відбір ДНК-зразків необхідно залишити інформацію про зниклу безвісти особу тут. Також можна повідомити відповідні дані за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00, написавши у Telegram, Viber або WhatsApp.

Збір заявок триватиме до 18 липня 2025 року.

Збір ДНК українців у Німеччині, чиї родичі зникли безвісти: деталі запису та графік відбору 05.06.25, 14:29 • 2616 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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