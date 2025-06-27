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Германия временно ограничила право на воссоединение семей для части беженцев

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Немецкий парламент принял закон о временном приостановлении воссоединения семей на два года для мигрантов со статусом дополнительной защиты. Ограничение коснется примерно 380 тысяч человек, преимущественно граждан Сирии.

Германия временно ограничила право на воссоединение семей для части беженцев

Парламент Германии принял правительственный законопроект о временной приостановке права на воссоединение семей для отдельных категорий беженцев. Речь идет о мигрантах, имеющих статус дополнительной защиты. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Ограничение коснется мигрантов, которым в Германии предоставлен статус дополнительной защиты. Эта классификация предназначена для лиц, которые не соответствуют конкретным критериям статуса беженца согласно Женевской конвенции, но которым угрожает серьезный вред в стране происхождения, включая смертную казнь, пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, или неизбирательное насилие в контексте вооруженного конфликта.

В соответствии с новым законом, близкие родственники таких беженцев, в частности дети или родители, не смогут в течение следующих двух лет переезжать в Германию. Инициативу поддержали партии правящей коалиции, а также правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". Против выступили "Союз-90/Зеленые" и Левая партия.

Действие закона охватывает примерно 380 тысяч человек, получивших субсидиарную защиту в ФРГ — преимущественно это граждане Сирии.

Ранее такая категория мигрантов имела ограниченное право на воссоединение семей. Ежегодно в Германию могли приезжать до 12 тысяч родственников — супруги, несовершеннолетние дети и родители несовершеннолетних.

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Дополнение

С начала работы действующего правительства усилен пограничный контроль, в частности в отношении искателей убежища. В этом контексте новое решение рассматривается как часть более широкой политики усиления миграционного контроля.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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