Германия временно ограничила право на воссоединение семей для части беженцев

Парламент Германии принял правительственный законопроект о временной приостановке права на воссоединение семей для отдельных категорий беженцев. Речь идет о мигрантах, имеющих статус дополнительной защиты. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Ограничение коснется мигрантов, которым в Германии предоставлен статус дополнительной защиты. Эта классификация предназначена для лиц, которые не соответствуют конкретным критериям статуса беженца согласно Женевской конвенции, но которым угрожает серьезный вред в стране происхождения, включая смертную казнь, пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, или неизбирательное насилие в контексте вооруженного конфликта.

В соответствии с новым законом, близкие родственники таких беженцев, в частности дети или родители, не смогут в течение следующих двух лет переезжать в Германию. Инициативу поддержали партии правящей коалиции, а также правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". Против выступили "Союз-90/Зеленые" и Левая партия.

Действие закона охватывает примерно 380 тысяч человек, получивших субсидиарную защиту в ФРГ — преимущественно это граждане Сирии.

Ранее такая категория мигрантов имела ограниченное право на воссоединение семей. Ежегодно в Германию могли приезжать до 12 тысяч родственников — супруги, несовершеннолетние дети и родители несовершеннолетних.

Лидеры девяти стран ЕС призвали пересмотреть Европейскую конвенцию по правам человека из-за трудностей с депортацией мигрантов

Дополнение

С начала работы действующего правительства усилен пограничный контроль, в частности в отношении искателей убежища. В этом контексте новое решение рассматривается как часть более широкой политики усиления миграционного контроля.

По подозрению в подготовке терактов против мигрантов в Германии арестованы 5 подростков