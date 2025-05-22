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По подозрению в подготовке терактов против мигрантов в Германии арестованы 5 подростков

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Пятеро подростков, членов террористической группы "Последняя волна обороны", планировали нападения на центры для беженцев и левые организации. 18-летний организатор приобрел бомбы для теракта.

По подозрению в подготовке терактов против мигрантов в Германии арестованы 5 подростков

В Германии, после масштабной полицейской операции в пяти федеральных землях, арестованы пятеро подростков, которые пытались осуществить взрыв бомбы в центре для беженцев. Об этом передает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

По данным прокуратуры, подростков в возрасте от 14 до 18 лет подозревают в создании террористической организации под названием "Последняя волна обороны". Следствие считает, что подростки планировали поджоги и нападения на центры для беженцев и левые организации с целью дестабилизации демократического строя страны. В общей сложности правоохранители провели 13 обысков.

Главным организатором группировки считается 18-летний Джейсон Фред Р. из Висмара. По версии следствия, он возглавлял группу, состоявшую преимущественно из несовершеннолетних. Его сообщник Девин К. из Саксонии якобы приобрел в Чехии две бомбы и планировал теракт в центре для беженцев в Зенфтенберге.

Толчком к расследованию стали материалы документального фильма RTL "Коричневые детские комнаты", который показал радикализацию несовершеннолетних в неонацистской среде.

Напомним

В немецком Мюнхене произошло нападение на отделение конной полиции. Неизвестные подожгли шесть полицейских авто возле конюшни. В результате четыре автомобиля сгорели полностью, еще две машины были повреждены. Ущерб оценили в миллион евро.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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