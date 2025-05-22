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The Guardian

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Financial Times

El País

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У Мюнхені невідомі підпалили шість поліцейських авто: чотири згоріли повністю

Київ • УНН

 • 424 перегляди

У Мюнхені невідомі підпалили шість поліцейських авто біля стайні. Чотири автомобілі згоріли повністю, ще два пошкоджено, збитки оцінюються в мільйон євро.

У Мюнхені невідомі підпалили шість поліцейських авто: чотири згоріли повністю

В Мюнхені стався напад на відділення кінної поліції - невідомі підпалили шість поліцейських автомобілів, припаркованих біля стайні. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

Сьогодні рано вранці в Мюнхені стався напад на відділення кінної поліції: невідомі підпалили шість поліцейських автомобілів, припаркованих біля стайні. Чотири машини повністю вигоріли, ще дві зазнали пошкоджень

- повідомляє ЗМІ.

Полум’я також зачепило будівлю, де утримували коней, проте всіх тварин встигли евакуювати. До гасіння пожежі залучили понад 70 рятувальників. Загальні збитки оцінюються приблизно в мільйон євро.

За інформацією, слідчі перевіряють можливий зв'язок цього підпалу із серією аналогічних атак у Мюнхені та околицях. Тільки в січні цього року невідомі спалили 23 автомобілі кінологічної служби. 

У Німеччині викрито осередок терористів: планували напади на біженців21.05.25, 11:16 • 2926 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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