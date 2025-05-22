У Мюнхені невідомі підпалили шість поліцейських авто: чотири згоріли повністю

В Мюнхені стався напад на відділення кінної поліції - невідомі підпалили шість поліцейських автомобілів, припаркованих біля стайні. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

Сьогодні рано вранці в Мюнхені стався напад на відділення кінної поліції: невідомі підпалили шість поліцейських автомобілів, припаркованих біля стайні. Чотири машини повністю вигоріли, ще дві зазнали пошкоджень