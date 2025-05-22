У Мюнхені невідомі підпалили шість поліцейських авто: чотири згоріли повністю
Київ • УНН
У Мюнхені невідомі підпалили шість поліцейських авто біля стайні. Чотири автомобілі згоріли повністю, ще два пошкоджено, збитки оцінюються в мільйон євро.
В Мюнхені стався напад на відділення кінної поліції - невідомі підпалили шість поліцейських автомобілів, припаркованих біля стайні. Про це повідомляє BILD, пише УНН.
Сьогодні рано вранці в Мюнхені стався напад на відділення кінної поліції: невідомі підпалили шість поліцейських автомобілів, припаркованих біля стайні. Чотири машини повністю вигоріли, ще дві зазнали пошкоджень
Полум’я також зачепило будівлю, де утримували коней, проте всіх тварин встигли евакуювати. До гасіння пожежі залучили понад 70 рятувальників. Загальні збитки оцінюються приблизно в мільйон євро.
За інформацією, слідчі перевіряють можливий зв'язок цього підпалу із серією аналогічних атак у Мюнхені та околицях. Тільки в січні цього року невідомі спалили 23 автомобілі кінологічної служби.
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