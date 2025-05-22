В Мюнхене неизвестные подожгли шесть полицейских авто: четыре сгорели полностью
Киев • УНН
В Мюнхене неизвестные подожгли шесть полицейских авто возле конюшни. Четыре автомобиля сгорели полностью, еще два повреждены, ущерб оценивается в миллион евро.
В Мюнхене произошло нападение на отделение конной полиции - неизвестные подожгли шесть полицейских автомобилей, припаркованных возле конюшни. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.
Сегодня рано утром в Мюнхене произошло нападение на отделение конной полиции: неизвестные подожгли шесть полицейских автомобилей, припаркованных возле конюшни. Четыре машины полностью выгорели, еще две получили повреждения
Пламя также задело здание, где содержали лошадей, однако всех животных успели эвакуировать. К тушению пожара привлекли более 70 спасателей. Общий ущерб оценивается примерно в миллион евро.
По информации, следователи проверяют возможную связь этого поджога с серией аналогичных атак в Мюнхене и окрестностях. Только в январе этого года неизвестные сожгли 23 автомобиля кинологической службы.
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