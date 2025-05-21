В Германии разоблачена ячейка террористов: планировали нападения на беженцев

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать
Эксклюзив
06:00 • 13084 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

05:00 • 52859 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 51993 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 100157 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 185845 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 82315 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 162583 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Эксклюзив
20 мая, 07:47 • 64985 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

20 мая, 05:58 • 228783 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 99549 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4м/с
40%
747мм
Популярные новости

"Можно химию попробовать": оккупанты продолжают применять в Украине химическое оружие – перехват ГУР

20 мая, 22:50 • 27275 просмотра

ISW: путин не планирует вести переговоры с Зеленским – несмотря на данное Трампу обещание

21 мая, 01:23 • 31265 просмотра

россияне под утро массированно атаковали Сумы "шахедами": последствия ударов

02:49 • 21488 просмотра

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

06:43 • 13676 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

07:20 • 21829 просмотра
публикации

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

05:00 • 52864 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 107547 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 185849 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 162585 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 228784 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Кайя Каллас

Марко Рубио

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

07:20 • 22829 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 132218 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 97188 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 91904 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 173667 просмотра
Актуальное

Железный купол

Facebook

Северный поток

Фокс Ньюс

Хранитель

В Германии разоблачена ячейка террористов: планировали нападения на беженцев

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Неонацистская сеть "Letzte Verteidigungswelle" готовила нападения на беженцев и политических диссидентов. Власти провели обыски и аресты в нескольких федеральных землях Германии.

В Германии разоблачена ячейка террористов: планировали нападения на беженцев

Неонацистская сеть, предположительно, планировала нападения на беженцев и политических диссидентов. Федеральная прокуратура арестовала пятерых членов "Letzte Verteidigungswelle", передает УНН со ссылкой на Taz и Spiegel.

Детали

В ФРГ сегодня утром проведена полицейская операция в рамках противодействия организации, которая называет себя "Letzte Verteidigungswelle" (Последняя волна обороны - ред). В Мекленбурге-Передней Померании, Бранденбурге и Гессене осуществлен ряд арестов. Полицейские арестовали подозреваемых в возрасте от 15 до 18 лет. Трое других подозреваемых из Саксонии и Тюрингии в возрасте от 18 до 21 года уже находились под стражей.

Сообщается, что члены группы планировали нападения на беженцев и политических диссидентов.

Власти Карлсруэ и службы экстренной помощи начали обыск в общей сложности 13 объектов недвижимости в Саксонии и Тюрингии.

Справка

"Letzte Verteidigungswelle" - это группа молодых неонацистов, действующая в нескольких федеральных землях. С прошлого года она набирает подписчиков через социальные сети, такие как Instagram, TikTok и Telegram. Есть также другие подобные группы, как "Jung und Stark", "Der Störtrupp" und "Deutsche Jugend Voran".

Члены этой ассоциации считают себя высшим авторитетом в защите "немецкой нации". Их цель - привести к краху демократической системы в Федеративной Республике Германия путем актов насилия, прежде всего против мигрантов и политических оппонентов"

- отмечает руководство Карлсруэ

Представители "Letzte Verteidigungswelle" уже совершили несколько нападений. Например, в октябре 2024 года на место проведения мероприятия Kultberg в Альтдеберне, Бранденбург.

В результате поджога здание было почти полностью разрушено, а материальный ущерб составил сотни тысяч евро.

Двое 15-летних подростков были арестованы по этой причине в феврале, но позже их освободили.

Европа усилит давление на москву с помощью санкций - Мерц19.05.25, 22:29 • 3332 просмотра

В Германии власти также обвиняют членов "Letzte Verteidigungswelle" в нападении на приют для беженцев в Шмеллине, Тюрингия, в январе.

Сообщается, что двое молодых мужчин, которым тогда было 20 и 18 лет, расписали на фасаде правоэкстремистскую символику и ксенофобские лозунги. Также указывается, что фигуранты пытались поджечь здание с помощью фейерверков. Оба обвиняемых находятся под стражей уже несколько месяцев.

Напомним

В Германии 193 сотрудника полиции подозревают в правых экстремистских взглядах.

Немецкую партию АдГ подозревают в скрытом финансировании через австрийского политика.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Brent
$66.24
Bitcoin
$106,514.80
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$37.47
Золото
$3,312.15
Ethereum
$2,554.18