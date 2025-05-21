В Германии разоблачена ячейка террористов: планировали нападения на беженцев
Киев • УНН
Неонацистская сеть "Letzte Verteidigungswelle" готовила нападения на беженцев и политических диссидентов. Власти провели обыски и аресты в нескольких федеральных землях Германии.
Неонацистская сеть, предположительно, планировала нападения на беженцев и политических диссидентов. Федеральная прокуратура арестовала пятерых членов "Letzte Verteidigungswelle", передает УНН со ссылкой на Taz и Spiegel.
Детали
В ФРГ сегодня утром проведена полицейская операция в рамках противодействия организации, которая называет себя "Letzte Verteidigungswelle" (Последняя волна обороны - ред). В Мекленбурге-Передней Померании, Бранденбурге и Гессене осуществлен ряд арестов. Полицейские арестовали подозреваемых в возрасте от 15 до 18 лет. Трое других подозреваемых из Саксонии и Тюрингии в возрасте от 18 до 21 года уже находились под стражей.
Сообщается, что члены группы планировали нападения на беженцев и политических диссидентов.
Власти Карлсруэ и службы экстренной помощи начали обыск в общей сложности 13 объектов недвижимости в Саксонии и Тюрингии.
Справка
"Letzte Verteidigungswelle" - это группа молодых неонацистов, действующая в нескольких федеральных землях. С прошлого года она набирает подписчиков через социальные сети, такие как Instagram, TikTok и Telegram. Есть также другие подобные группы, как "Jung und Stark", "Der Störtrupp" und "Deutsche Jugend Voran".
Члены этой ассоциации считают себя высшим авторитетом в защите "немецкой нации". Их цель - привести к краху демократической системы в Федеративной Республике Германия путем актов насилия, прежде всего против мигрантов и политических оппонентов"
Представители "Letzte Verteidigungswelle" уже совершили несколько нападений. Например, в октябре 2024 года на место проведения мероприятия Kultberg в Альтдеберне, Бранденбург.
В результате поджога здание было почти полностью разрушено, а материальный ущерб составил сотни тысяч евро.
Двое 15-летних подростков были арестованы по этой причине в феврале, но позже их освободили.
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В Германии власти также обвиняют членов "Letzte Verteidigungswelle" в нападении на приют для беженцев в Шмеллине, Тюрингия, в январе.
Сообщается, что двое молодых мужчин, которым тогда было 20 и 18 лет, расписали на фасаде правоэкстремистскую символику и ксенофобские лозунги. Также указывается, что фигуранты пытались поджечь здание с помощью фейерверков. Оба обвиняемых находятся под стражей уже несколько месяцев.
Напомним
В Германии 193 сотрудника полиции подозревают в правых экстремистских взглядах.
Немецкую партию АдГ подозревают в скрытом финансировании через австрийского политика.