У Німеччині майже 200 поліцейських підозрюють в екстремістських поглядах - звіт

У Німеччині щонайменше 193 співробітників поліції федеральних земель офіційно підозрюють в екстремізмі, однак їхня кількість може бути більшою. Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини у відповідь на запит Stern.

Згідно зі звітом, стосовно щонайменше 193 співробітників поліції федеральних земель триває дисциплінарний розгляд або розслідування за підозрою в правих екстремістських поглядах і/або конспірологічній ідеології.

Фактична кількість може бути ще вищою, оскільки Північний Рейн-Вестфалія, Берлін і Мекленбург-Передня Померанія не змогли надати точних даних, ідеться в повідомленні.

Так, Північний Рейн-Вестфалія і Берлін наразі повідомляють про приблизно 80 дисциплінарних справ, що перебувають на розгляді, але, за їхніми власними заявами, не можуть віднести їх до політичних категорій, таких як "праві" або "ліві".

Кожен випадок – це вже занадто. Державні службовці повинні своєю поведінкою як на службі, так і поза нею, відстоювати вільний демократичний лад у розумінні Основного закону і виступати за його збереження