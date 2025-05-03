У Німеччині майже 200 поліцейських підозрюють в екстремістських поглядах - звіт
Київ • УНН
У Німеччині 193 співробітників поліції підозрюють у правих екстремістських поглядах. З 2020 року порушено понад 571 дисциплінарне провадження через праворадикальні погляди.
У Німеччині щонайменше 193 співробітників поліції федеральних земель офіційно підозрюють в екстремізмі, однак їхня кількість може бути більшою. Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини у відповідь на запит Stern.
Деталі
Згідно зі звітом, стосовно щонайменше 193 співробітників поліції федеральних земель триває дисциплінарний розгляд або розслідування за підозрою в правих екстремістських поглядах і/або конспірологічній ідеології.
Фактична кількість може бути ще вищою, оскільки Північний Рейн-Вестфалія, Берлін і Мекленбург-Передня Померанія не змогли надати точних даних, ідеться в повідомленні.
Так, Північний Рейн-Вестфалія і Берлін наразі повідомляють про приблизно 80 дисциплінарних справ, що перебувають на розгляді, але, за їхніми власними заявами, не можуть віднести їх до політичних категорій, таких як "праві" або "ліві".
Кожен випадок – це вже занадто. Державні службовці повинні своєю поведінкою як на службі, так і поза нею, відстоювати вільний демократичний лад у розумінні Основного закону і виступати за його збереження
Водночас міністр внутрішніх справ Північної Рейн-Вестфалії Герберт Ройль зазначив, що "екстремістські погляди у нас не мають місця".
Згідно з результатами розслідування, з 2020 року проти співробітників поліції федеральних земель було порушено або порушено загалом понад 571 дисциплінарне провадження або розслідування за підозрою в праворадикальних поглядах та/або конспірологічній ідеології.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН внутрішня розвідка Німеччини заявила, що визнала партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН, AfD) підтвердженою "правою екстремістською організацією"