В Германии почти 200 полицейских подозревают в экстремистских взглядах - отчет

В Германии по меньшей мере 193 сотрудника полиции федеральных земель официально подозреваются в экстремизме, однако их количество может быть больше. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Германии в ответ на запрос Stern.

Детали

Согласно отчету, в отношении не менее 193 сотрудников полиции федеральных земель ведется дисциплинарное разбирательство или расследование по подозрению в правых экстремистских взглядах и/или конспирологической идеологии.

Фактическое количество может быть еще выше, поскольку Северный Рейн-Вестфалия, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания не смогли предоставить точные данные, говорится в сообщении.

Так, Северный Рейн-Вестфалия и Берлин в настоящее время сообщают о примерно 80 дисциплинарных делах, находящихся на рассмотрении, но, по их собственным заявлениям, не могут отнести их к политическим категориям, таким как "правые" или "левые".

Каждый случай – это уже слишком. Государственные служащие должны своим поведением как на службе, так и вне ее, отстаивать свободный демократический строй в понимании Основного закона и выступать за его сохранение - заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн

В то же время министр внутренних дел Северной Рейн-Вестфалии Герберт Ройль отметил, что "экстремистским взглядам у нас нет места".

Согласно результатам расследования, с 2020 года против сотрудников полиции федеральных земель было возбуждено или возбуждено в общей сложности более 571 дисциплинарного производства или расследования по подозрению в праворадикальных взглядах и/или конспирологической идеологии.

Напомним

Как ранее писал УНН внутренняя разведка Германии заявила, что признала партию "Альтернатива для Германии" (АдН, AfD) подтвержденной "правой экстремистской организацией"