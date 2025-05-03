В Германии почти 200 полицейских подозревают в экстремистских взглядах - отчет
Киев • УНН
В Германии 193 сотрудника полиции подозревают в правых экстремистских взглядах. С 2020 года возбуждено более 571 дисциплинарного производства из-за праворадикальных взглядов.
В Германии по меньшей мере 193 сотрудника полиции федеральных земель официально подозреваются в экстремизме, однако их количество может быть больше. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Германии в ответ на запрос Stern.
Детали
Согласно отчету, в отношении не менее 193 сотрудников полиции федеральных земель ведется дисциплинарное разбирательство или расследование по подозрению в правых экстремистских взглядах и/или конспирологической идеологии.
Фактическое количество может быть еще выше, поскольку Северный Рейн-Вестфалия, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания не смогли предоставить точные данные, говорится в сообщении.
Так, Северный Рейн-Вестфалия и Берлин в настоящее время сообщают о примерно 80 дисциплинарных делах, находящихся на рассмотрении, но, по их собственным заявлениям, не могут отнести их к политическим категориям, таким как "правые" или "левые".
Каждый случай – это уже слишком. Государственные служащие должны своим поведением как на службе, так и вне ее, отстаивать свободный демократический строй в понимании Основного закона и выступать за его сохранение
В то же время министр внутренних дел Северной Рейн-Вестфалии Герберт Ройль отметил, что "экстремистским взглядам у нас нет места".
Согласно результатам расследования, с 2020 года против сотрудников полиции федеральных земель было возбуждено или возбуждено в общей сложности более 571 дисциплинарного производства или расследования по подозрению в праворадикальных взглядах и/или конспирологической идеологии.
Напомним
Как ранее писал УНН внутренняя разведка Германии заявила, что признала партию "Альтернатива для Германии" (АдН, AfD) подтвержденной "правой экстремистской организацией"