Европа усилит давление на москву с помощью санкций - Мерц

Европа введет больше санкций против россии. Об этом европейские лидеры договорились с президентом США Дональдом Трампом, написал канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети Х, передает УНН.

Европа и Америка очень едины в этом вопросе: мы будем тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву с помощью санкций. Мы договорились об этом с президентом США после его разговора с путиным - говорится в сообщении.

Напомним

Президент США Дональд Трамп на понедельник, на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

После разговора с Трампом путин заявил, что москва готова к меморандуму о мире и озвучил условия для соглашения с Украиной.

Фон дер Ляйен поблагодарила Трампа за усилия по прекращению огня в Украине