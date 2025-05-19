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Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский
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Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

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Европа усилит давление на москву с помощью санкций - Мерц

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Европейские лидеры договорились с Дональдом Трампом об усилении санкций против россии. Это произошло после разговора Трампа с путиным относительно возможного меморандума о мире.

Европа усилит давление на москву с помощью санкций - Мерц

Европа введет больше санкций против россии. Об этом европейские лидеры договорились с президентом США Дональдом Трампом, написал канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети Х, передает УНН.

Европа и Америка очень едины в этом вопросе: мы будем тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву с помощью санкций. Мы договорились об этом с президентом США после его разговора с путиным

- говорится в сообщении.

Напомним

Президент США Дональд Трамп на понедельник, на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

После разговора с Трампом путин заявил, что москва готова к меморандуму о мире и озвучил условия для соглашения с Украиной.

Фон дер Ляйен поблагодарила Трампа за усилия по прекращению огня в Украине19.05.25, 21:48 • 988 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Фридрих Мерц
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