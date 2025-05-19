Європа посилить тиск на москву за допомогою санкцій - Мерц

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
19:07 • 2490 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

17:40 • 13493 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
15:26 • 31506 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 130156 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 91530 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 274365 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 90437 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 76903 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 52493 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 34089 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
67%
744мм
Популярнi новини

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 118751 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 64445 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

14:09 • 28733 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

14:25 • 28225 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

15:32 • 37783 перегляди
Публікації

Егоїстичні інтереси правлять світом.

15:32 • 37900 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 64578 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 130162 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 274371 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 119564 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

14:25 • 28263 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

14:09 • 28838 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 118846 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 124353 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 210172 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Європа посилить тиск на москву за допомогою санкцій - Мерц

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Європейські лідери домовилися з Дональдом Трампом про посилення санкцій проти росії. Це відбулося після розмови Трампа з путіним щодо можливого меморандуму про мир.

Європа посилить тиск на москву за допомогою санкцій - Мерц

Європа введе більше санкцій проти росії. Про це європейські лідери домовились з президентом США Дональдом Трампом, написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у соцмережі Х, передає УНН.

Європа та Америка дуже єдині в цьому питанні: ми будемо тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву за допомогою санкцій. Ми домовилися про це з президентом США після його розмови з путіним

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп на понеділок, на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським.

Після розмови із Трампом путін заявив, що москва готова до меморандуму про мир та озвучив умови для угоди з Україною.

Фон дер Ляєн подякувала Трампу за зусилля щодо припинення вогню в Україні19.05.25, 21:48 • 1032 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$65.25
Bitcoin
$104,775.10
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,235.80
Ethereum
$2,489.44