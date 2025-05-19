Європа посилить тиск на москву за допомогою санкцій - Мерц
Київ • УНН
Європейські лідери домовилися з Дональдом Трампом про посилення санкцій проти росії. Це відбулося після розмови Трампа з путіним щодо можливого меморандуму про мир.
Європа введе більше санкцій проти росії. Про це європейські лідери домовились з президентом США Дональдом Трампом, написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у соцмережі Х, передає УНН.
Європа та Америка дуже єдині в цьому питанні: ми будемо тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву за допомогою санкцій. Ми домовилися про це з президентом США після його розмови з путіним
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп на понеділок, на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським.
Після розмови із Трампом путін заявив, що москва готова до меморандуму про мир та озвучив умови для угоди з Україною.
Фон дер Ляєн подякувала Трампу за зусилля щодо припинення вогню в Україні19.05.25, 21:48 • 1032 перегляди