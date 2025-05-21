У Німеччині викрито осередок терористів: планували напади на біженців

Неонацистська мережа, імовірно, планувала напади на біженців і політичних дисидентів. Федеральна прокуратура заарештувала п'ятьох членів "Letzte Verteidigungswelle", передає УНН із посиланням на Taz та Spiegel.

Деталі

У ФРН сьогодні вранці проведено поліцейської операції в рамках протидії організації, яка називає себе "Letzte Verteidigungswelle" (Остання хвиля оборони - ред). У Мекленбурзі-Передній Померанії, Бранденбурзі та Гессені здійснено низку арештів. Поліцейські заарештували підозрюваних віком від 15 до 18 років. Троє інших підозрюваних із Саксонії та Тюрінгії віком від 18 до 21 року вже перебували під вартою.

Повідомляється, що члени групи планували напади на біженців та політичних дисидентів.

Влада Карлсруе і служби екстреної допомоги розпочали обшук загалом 13 об'єктів нерухомості в Саксонії та Тюрінгії.

Довідка

"Letzte Verteidigungswelle"- це група молодих неонацистів, що діє в кількох федеральних землях. З минулого року вона набирає підписників через соціальні мережі, такі як Instagram, TikTok та Telegram. Є також інші подібні групи, як "Jung und Stark", "Der Störtrupp" und "Deutsche Jugend Voran".

Члени цієї асоціації вважають себе найвищим авторитетом у захисті "німецької нації". Їхня мета – призвести до краху демократичної системи у Федеративній Республіці Німеччина шляхом актів насильства, насамперед проти мігрантів та політичних опонентів" - зазначає керівництво Карлсруе

Представники "Letzte Verteidigungswelle" вже здійснили кілька нападів. Наприклад, у жовтні 2024 року на місце проведення заходу Kultberg в Альтдеберні, Бранденбург.

Внаслідок підпалу будівля була майже повністю зруйнована, а матеріальні збитки склали сотні тисяч євро.

Двох 15-річних підлітків було заарештовано з цієї причини в лютому, але пізніше їх звільнили.

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У Німеччини влада також звинувачує членів "Letzte Verteidigungswelle" у нападі на притулок для біженців у Шмелліні, Тюрінгія, у січні.

Повідомляється, що двоє молодих чоловіків, яким тоді було 20 та 18 років, розписали на фасаді правоекстремістську символіку та ксенофобські гасла. Також вказується, що фігуранти намагалися підпалити будівлю за допомогою феєрверків. Обидва обвинувачені перебувають під вартою вже кілька місяців.

Нагадаємо

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