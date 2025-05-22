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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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За підозрою в підготовці терактів проти мігрантів у Німеччині заарештовані 5 підлітків

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

П'ятеро підлітків, членів терористичної групи "Остання хвиля оборони", планували напади на центри для біженців та ліві організації. 18-річний організатор придбав бомби для теракту.

За підозрою в підготовці терактів проти мігрантів у Німеччині заарештовані 5 підлітків

У Німеччині, після масштабної поліцейської операції у п’яти федеральних землях, арештовані п’ятеро підлітків, які намагалися здійснити вибух бомбу у центрі для біженців. Про це передає УНН з посиланням на BILD.

Деталі

За даними прокуратури, підлітків віком від 14 до 18 років, підозрюють у створенні терористичної організації під назвою "Остання хвиля оборони". Слідство вважає, що підлітки планували підпали та напади на центри для біженців і ліві організації з метою дестабілізації демократичного ладу країни. Загалом правоохоронці провели 13 обшуків.

Головним організатором угруповання вважається 18-річний Джейсон Фред Р. з Вісмара. За версією слідства, він очолював групу, що складалась переважно з неповнолітніх. Його спільник Девін К. із Саксонії нібито придбав у Чехії дві бомби та планував теракт у центрі для біженців у Зенфтенберзі.

Поштовхом до розслідування стали матеріали документального фільму RTL "Коричневі дитячі кімнати", який показав радикалізацію неповнолітніх у неонацистському середовищі.

Нагадаємо

У німецькому Мюнхені стався напад на відділення кінної поліції. Невідомі підпалили шість поліцейських авто біля стайні. В результаті чотири автомобілі згоріли повністю, ще дві машини були пошкоджені. Збитки оцінили в мільйон євро.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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