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Німеччина тимчасово обмежила право на возз’єднання сімей для частини біженців

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Німецький парламент ухвалив закон про тимчасове призупинення возз'єднання сімей на два роки для мігрантів зі статусом додаткового захисту. Обмеження торкнеться приблизно 380 тисяч осіб, переважно громадян Сирії.

Німеччина тимчасово обмежила право на возз’єднання сімей для частини біженців

Німецький парламент ухвалив урядовий законопроєкт про тимчасове призупинення права на возз’єднання сімей для окремих категорій біженців. Йдеться про мігрантів, які мають статус додаткового захисту. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Обеження торкнеться ігрантів, яки у Ніеччині надано статус додаткового захисту. Ця класифікація призначена для осіб, які не відповідають конкретним критеріям статусу біженця згідно з Женевською конвенцією, але яким загрожує серйозна шкода у країні походження, включаючи смертну кару, тортури, нелюдське або принижуюче гідність поводження, або невибіркове насильство в контексті збройного конфлікту. 

Відповідно до нового закону, близькі родичі таких біженців, зокрема діти або батьки, не зможуть протягом наступних двох років переїжджати до Німеччини. Ініціативу підтримали партії правлячої коаліції, а також правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини". Проти виступили "Союз-90/Зелені" та Ліва партія.

Дія закону охоплює приблизно 380 тисяч осіб, які отримали субсидіарний захист у ФРН — переважно це громадяни Сирії.

Раніше така категорія мігрантів мала обмежене право на возз’єднання сімей. Щороку до Німеччини могли приїжджати до 12 тисяч родичів — подружжя, неповнолітні діти та батьки неповнолітніх.

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Доповнення

З початку роботи чинного уряду посилено прикордонний контроль, зокрема щодо шукачів притулку. У цьому контексті нове рішення розглядається як частина ширшої політики посилення міграційного контролю.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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