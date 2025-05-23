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Лідери дев’яти країн ЄС закликали переглянути Європейську конвенцію з прав людини через труднощі з депортацією мігрантів

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Лідери дев’яти країн ЄС виступили за перегляд Європейської конвенції з прав людини. Причиною є труднощі з депортацією мігрантів, які вчинили злочини.

Лідери дев’яти країн ЄС закликали переглянути Європейську конвенцію з прав людини через труднощі з депортацією мігрантів

Дев’ять країн Європейського Союзу виступили за перегляд Європейської конвенції з прав людини через те, що її нинішнє тлумачення заважає ефективно реагувати на виклики нелегальної міграції.

Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, у відкритому листі лідери заявили, що тлумачення конвенції про права людини Європейським судом з прав людини обмежило гнучкість національних урядів і не дало їм змоги висилати мігрантів, які вчинили злочини. Зокрема, лист підписали лідери Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Естонії, Італії, Латвії, Литви та Польщі.

У листі йдеться про те, що тлумачення судом конвенції у "справах, що стосуються висилки іноземних громадян, які вчинили злочини", захищає "не тих людей" і накладає надто багато обмежень на ухвалення рішення про те, кого може бути вислано.

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Міжурядова організація не є інститутом ЄС і була створена після Другої світової війни для сприяння миру і демократії. За даними Агентства прикордонної та берегової охорони Європейського союзу Frontex, цього року кількість незаконних перетинів кордону з Європейським союзом скоротилася на 27%. 

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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