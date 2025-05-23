Лидеры девяти стран ЕС призвали пересмотреть Европейскую конвенцию по правам человека из-за трудностей с депортацией мигрантов

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП
Эксклюзив
10:55 • 212 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

09:52 • 8580 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Эксклюзив
08:36 • 22180 просмотра

Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

07:04 • 83549 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

06:30 • 56493 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

Эксклюзив
22 мая, 14:45 • 295635 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

22 мая, 13:44 • 274575 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

Эксклюзив
22 мая, 12:56 • 139504 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
22 мая, 12:16 • 117597 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
22 мая, 09:24 • 267528 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
7.3м/с
30%
748мм
Популярные новости

В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам

23 мая, 02:35 • 89175 просмотра

Израиль нанес ракетные удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

23 мая, 03:11 • 36183 просмотра

В Черном и Азовском морях ракетоносители отсутствуют - ВМС ВСУ

23 мая, 03:57 • 27892 просмотра

Враг атаковал железную дорогу на Буковине: что известно

05:09 • 71454 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

09:25 • 20858 просмотра
публикации

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

07:04 • 83550 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 194857 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 274576 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 267528 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 276258 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Кличко

Рустем Умєров

Антониу Гутерриш

Биньямин Нетаньяху

Олег Кипер

Актуальные места

Киев

Италия

Бельгия

Эстония

Стамбул

Реклама
УНН Lite

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

09:25 • 21289 просмотра

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 105988 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 149068 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 151690 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 151588 просмотра
Актуальное

Financial Times

Нефть марки Brent

FGM-148 Javelin

Truth Social

Х-47М2 "Кинжал"

Лидеры девяти стран ЕС призвали пересмотреть Европейскую конвенцию по правам человека из-за трудностей с депортацией мигрантов

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Лидеры девяти стран ЕС выступили за пересмотр Европейской конвенции по правам человека. Причиной являются трудности с депортацией мигрантов, совершивших преступления.

Лидеры девяти стран ЕС призвали пересмотреть Европейскую конвенцию по правам человека из-за трудностей с депортацией мигрантов

Девять стран Европейского Союза выступили за пересмотр Европейской конвенции по правам человека из-за того, что ее нынешнее толкование мешает эффективно реагировать на вызовы нелегальной миграции.

Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в открытом письме лидеры заявили, что толкование конвенции о правах человека Европейским судом по правам человека ограничило гибкость национальных правительств и не позволило им высылать мигрантов, совершивших преступления. В частности, письмо подписали лидеры Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы и Польши.

В письме говорится, что толкование судом конвенции в "делах, касающихся высылки иностранных граждан, совершивших преступления", защищает "не тех людей" и налагает слишком много ограничений на принятие решения о том, кого можно выслать.

ООН предупреждает о катастрофическом увеличении потока беженцев в мире02.05.25, 18:44 • 10700 просмотров

По информации, европейский суд по правам человека рассматривает жалобы против 46 государств-членов Совета Европы в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, включая множество дел, связанных с мигрантами и просителями убежища.

Межправительственная организация не является институтом ЕС и была создана после Второй мировой войны для содействия миру и демократии. По данным Агентства пограничной и береговой охраны Европейского союза Frontex, в этом году количество незаконных пересечений границы с Европейским союзом сократилось на 27%. 

По подозрению в подготовке терактов против мигрантов в Германии арестованы 5 подростков22.05.25, 18:46 • 2922 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

политикаНовости Мира
Совет Европы
Латвия
Австрия
Европейский Союз
Дания
Литва
Бельгия
Чешская Республика
Италия
Эстония
Польша
Brent
$64.42
Bitcoin
$111,330.30
S&P 500
$5,870.36
Tesla
$346.89
Газ TTF
$36.49
Золото
$3,328.46
Ethereum
$2,680.00