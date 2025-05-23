Лидеры девяти стран ЕС призвали пересмотреть Европейскую конвенцию по правам человека из-за трудностей с депортацией мигрантов
Киев • УНН
Лидеры девяти стран ЕС выступили за пересмотр Европейской конвенции по правам человека. Причиной являются трудности с депортацией мигрантов, совершивших преступления.
Девять стран Европейского Союза выступили за пересмотр Европейской конвенции по правам человека из-за того, что ее нынешнее толкование мешает эффективно реагировать на вызовы нелегальной миграции.
Об этом сообщает Independent, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в открытом письме лидеры заявили, что толкование конвенции о правах человека Европейским судом по правам человека ограничило гибкость национальных правительств и не позволило им высылать мигрантов, совершивших преступления. В частности, письмо подписали лидеры Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы и Польши.
В письме говорится, что толкование судом конвенции в "делах, касающихся высылки иностранных граждан, совершивших преступления", защищает "не тех людей" и налагает слишком много ограничений на принятие решения о том, кого можно выслать.
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По информации, европейский суд по правам человека рассматривает жалобы против 46 государств-членов Совета Европы в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, включая множество дел, связанных с мигрантами и просителями убежища.
Межправительственная организация не является институтом ЕС и была создана после Второй мировой войны для содействия миру и демократии. По данным Агентства пограничной и береговой охраны Европейского союза Frontex, в этом году количество незаконных пересечений границы с Европейским союзом сократилось на 27%.
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