ООН попереджає про катастрофічне збільшення потоку біженців у світі

За прогнозами ООН, ще більше людей будуть змушені засоби до існування, використовуючи небезпечні шляхи втечі або переміщення. Скорочення гуманітарного фінансування з боку США та інших країн збільшує ризик для біженців.

Передає УНН із посиланням на UNHCR та ORF.

Деталі

ООН попереджає про нові потоки біженців через брак коштів, що спричинений скороченням гуманітарного фінансування з боку Сполучених Штатів Америки та інших країн. Через скорочення бюджетів на гуманітарні витрати, на користь фінансування оборони доведеться закрити значну кількість безпечних контактних пунктів УВКБ ООН для жінок і дітей. Зокрема пункти медичної допомоги та підтримки.

Таким чином, плани щодо скорочення бюджету допомоги позбавляє найбільш вразливих біженців необхідної підтримки. Це наражає їх на більший ризик у контексті жорстокого поводження, проблем бідності, а також примусового повернення до небезпечних районів або перспектив небезпечної втечі, - ідеться у сьогоднішній заяві Агентства ООН у справах біженців.

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Недофінансування вже є проблемою для Судану, Південного Судану, М'янми та Демократичної Республіки Конго. Серед прикладів:

у Йорданії довелося б припинити 63 програми, які підтримували 200 000 жінок і дітей;

у Демократичній Республіці Конго проблема із реєстрацією народження в сім'ях біженців; понад 10 000 дітей опинилися під загрозою безгромадянства;

у Південному Судані 75% притулків УВКБ ООН для жінок і дівчат більше не можуть надавати свої послуги, що позбавляє до 80 000 жертв зґвалтувань і насильства медичної допомоги

скорочення послуг, що надаються в Малаві, обмежує можливості ідентифікації та надання допомоги дітям без супроводу.

За даними звіту, понад 17,4 мільйона дітей-біженців перебувають під загрозою насильства, жорстокого поводження, експлуатації, торгівлі людьми або розлучення зі своїми сім'ями. За відсутності швидких та ефективних заходів захисту дітей наслідки для їхнього благополуччя та розвитку будуть значними. Діти також наражаються на підвищений ризик жорстокого поводження, ранніх шлюбів та вербування озброєними групами.

Серед інших прикладів:

У регіоні Африканського Рогу та Великих озер один мільйон вразливих дітей, деякі з них без супроводу дорослих, наражаються на підвищений ризик жорстокого поводження та експлуатації.

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В Анголі, Мозамбіку та Замбії програми для жертв гендерно зумовленого насильства були скорочені або призупинені, що залишило найбільш вразливих жінок та дітей без психосоціальної підтримки.

Проблема збільшення потоку біженців

Деякі біженці можуть бути змушені повернутися до своїх країн, де вони ризикують опинитися в небезпечній ситуації. Іншим, хто бажає повернутися добровільно, може бути відмовлено в цій можливості.

У звіті Агентства ООН у справах біженців ідеться про те, що 12 000 біженців з Центральної Африки в Чаді та Камеруні, які бажають повернутися додому, тепер опинилися без будь-якої допомоги для цього.

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Інший приклад - Сирія. Понад півмільйона біженців повернулися, незважаючи на постійну нестабільність. Втім, їхня стійка реінтеграція в країну залежить від збільшення фінансування.

Допомога, призначена для сприяння поверненню 20 000 сирійців щомісяця з Туреччини, також постраждала від скорочення бюджету.

Довідка

Останнім часом багато країн скоротили свої бюджети на гуманітарні витрати, частково через високі витрати на оборону. США, які фінансували багато організацій ООН на рівні до 20%, різко скоротили своє фінансування за президента Дональда Трампа, нагадує ORF.

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