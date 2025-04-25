ООН скорочує допомогу українським біженцям: озвучені причини

Агентство ООН у справах біженців змушене зменшити підтримку новоприбулих переселенців в Україні через загальні скорочення від донорів та призупинення допомоги США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Як зазначили в агентстві, гуманітарні організації в усьому світі стикаються зі скороченням американської допомоги через рішення Дональда Трампа і його адміністрації.

Кароліна Ліндхольм Біллінг, представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні заявила, що агентство було змушене призупинити програми, які займаються наданням підтримки біженцям, зокрема, соціальної.

Деякі з програм, які ми раніше реалізовували за щедрої підтримки фінансування з боку США, призупинені. Через це ми вимушені зменшити кількість людей, яким допомога надається в пріоритетному порядку – заявила Біллінг.

Нагадаємо

Агентства ООН з питань продовольства та біженців планують значні скорочення через безпрецедентне падіння фінансування, в тому числі з боку найбільшого донора - Сполучених Штатів Америки. Донорська допомога скоротиться на 40% у 2025 році.

Водночас сотні тисяч українців, які знайшли притулок у США за програмою Байдена, тепер побоюються видворення через можливу імміграційну політику Трампа.