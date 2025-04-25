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ООН змушені піти на значні скорочення витрат та посад через падіння фінансування

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Агентства ООН з питань продовольства та біженців планують скорочення через падіння фінансування, особливо зі сторони США. Донорська допомога скоротиться на 40% у 2025 році.

ООН змушені піти на значні скорочення витрат та посад через падіння фінансування

ООН з питань продовольства та біженців планують глибокі скорочення через безпрецедентне падіння фінансування, в тому числі з боку колишнього найбільшого донора, Сполучених Штатів.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Агентства ООН з питань продовольства та біженців планують значні скорочення через безпрецедентне падіння фінансування з боку міжнародних донорів. Ідеться перш за все про скорочення фінансування з боку США. 

Гуманітарний сектор постраждав від скорочення фінансування з боку основних донорів на чолі зі Сполученими Штатами під керівництвом президента Дональда Трампа та інших західних країн

- пише видання.

І США і низка західних країн надають пріоритет оборонним витратам.  На це впливають зростаючі побоювання щодо росії, а у випадку США, це вочевидь протистояння з Китаєм.

Директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Стівен Омолло підтвердив, що скорочення необхідне через "безпрецедентну ситуацію з фінансуванням". Він зазначив, що до 2025 року донорська допомога становитиме 6,4 мільярда доларів США, а це на 40% менше, ніж минулого року.

У цих складних умовах донорів ВПП приділятиме пріоритет своїм обмеженим ресурсам життєво важливим програмам, які надають термінову продовольчу допомогу 343 мільйонам людей, які борються з голодом і все частіше стикаються з голодом

– йдеться у заяві керівник ВПП ООН.

Заплановано загальне скорочення витрат на 30%, а також скорочення кількості керівних посад вдвічі.

Про це свідчить записка до персоналу від голови Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Філіппо Гранді, від 23 квітня, пише Reuters.

Нагадаємо

Сотні тисяч українців, які знайшли притулок у США за програмою Байдена, тепер побоюються видворення через можливу імміграційну політику Трампа, що викликає тривогу серед біженців.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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