ООН вынуждены пойти на значительные сокращения расходов и должностей из-за падения финансирования

ООН по вопросам продовольствия и беженцев планируют глубокие сокращения из-за беспрецедентного падения финансирования, в том числе со стороны бывшего крупнейшего донора, Соединенных Штатов.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Агентства ООН по вопросам продовольствия и беженцев планируют значительные сокращения из-за беспрецедентного падения финансирования со стороны международных доноров. Речь идет прежде всего о сокращении финансирования со стороны США.

Гуманитарный сектор пострадал от сокращения финансирования со стороны основных доноров во главе с Соединенными Штатами под руководством президента Дональда Трампа и других западных стран - пишет издание.

И США и ряд западных стран предоставляют приоритет оборонным расходам. На это влияют растущие опасения по поводу россии, а в случае США, это очевидно противостояние с Китаем.

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Стивен Омолло подтвердил, что сокращение необходимо из-за "беспрецедентной ситуации с финансированием". Он отметил, что к 2025 году донорская помощь составит 6,4 миллиарда долларов США, а это на 40% меньше, чем в прошлом году.

В этих сложных условиях доноров ВПП будет уделять приоритет своим ограниченным ресурсам жизненно важным программам, которые предоставляют срочную продовольственную помощь 343 миллионам людей, которые борются с голодом и все чаще сталкиваются с голодом – говорится в заявлении руководитель ВПП ООН.

Запланировано общее сокращение расходов на 30%, а также сокращение количества руководящих должностей вдвое.

Об свидетельствует записка к персоналу от председателя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Филиппо Гранди, от 23 апреля, пишет Reuters.

Напомним

Сотни тысяч украинцев, которые нашли убежище в США по программе Байдена, теперь опасаются выдворения из-за возможной иммиграционной политики Трампа, что вызывает тревогу среди беженцев.